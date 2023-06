Isobel Sheldon, eine namhafte Führungsexpertin und Unternehmerin im Batteriesektor, wird Mitglied im Beirat von First Phosphate

Saguenay, Quebec – 12. Juni 2023 / IRW-Press / – First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass Isobel Sheldon OBE von der Beratungsfirma Oakpolytech Ltd. in den Beirat des Unternehmens berufen wurde.

Ein voraufgezeichnetes Gespräch mit CEO John Passalacqua und Isobel Sheldon OBE ist unter dem Link https://youtu.be/u5cQ1B_3Am4 verfügbar.

Isobel Sheldon ist eine Branchenveteranin, die seit 20 Jahren in der Lithiumionenbatteriebranche tätig ist. Sie wurde von Ihrer Majestät der Königin von England für ihre langjährigen Verdienste um die Entwicklung von Elektrofahrzeugbatterien mit dem ‚Order of the British Empire‘ (Orden des britischen Weltreichs) ausgezeichnet und auf Platz 37 der OutAtWork Top 50 LGBT-Führungskräfte im Vereinigten Königreich gewählt. Bei Britishvolt, dem UK Battery Industrialisation Centre, Cummins Electrified Power und Johnson Matthey war sie in leitender Position in den Bereichen Strategie, Technik, Geschäftsführung und Management tätig.

„Frau Sheldon passt hervorragend in unser Team. Die Entwicklung und Nachhaltigkeit der Batteriebranche liegt ihr sehr am Herzen und mit ihrer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet wird sie uns in den kommenden Entwicklungsphasen eine wichtige Orientierungshilfe sein“, meint John Passalacqua, der CEO von First Phosphate. „Man trifft selten Menschen, die mit einer solchen Leidenschaft für ihren Beruf brennen, und zusammen mit ihrem weitreichenden globalen Netzwerk von Spezialisten wird Isobel eine ordentliche Portion Dynamik in unser Team bringen.“

„Es ist eine große Ehre für mich, First Phosphate bei seinen Maßnahmen zur Entwicklung eines ganz wesentlichen Teilbereichs der Lithiumeisenphosphat-Lieferkette zu begleiten“, sagt Frau Sheldon. „Der Aufbau heimischer Lieferketten für die wachstumsstarke Batteriebranche in der westlichen Welt ist für unsere Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung. Damit wird die entsprechende Versorgung für den Megatrend der Dekarbonisierung im Transport- und Verkehrssektor auf effiziente und umweltverträgliche Weise sichergestellt.“