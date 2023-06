Tesla und Biontech sollten Warnung genug sein

Am Neuen Markt genügte es zwei funktionsfähige Computer und ein paar Telefone zu haben plus ein blumiges Geschäftsmodell, um eine Multimillionenbewertung zu erreichen. Ältere Anleger werden sich an Aktien wie Fortunecity erinnern. 2023 lautet der heiße Scheiss KI. Die Welt hat sich weiter gedreht und das Thema ist weitaus ernster zu nehmen als mancher Exzess zur Internet-Blase. Dennoch könnte vor allem Nvidia ein Stück zu weit gelaufen sein, denn Umsatzmultiplikatoren im hohen zweistelligen Bereich sind nicht die Bewertung, die gutgehen kann. Beispiele finden sich dabei durchaus.

Biontech knabberte an einhundert Milliarden

Es ist keine zwei Jahre her, da war der Mainzer Biotech-Konzern Biontech an der Börse fast 100 Milliarden Euro wert. Was hatte Firmenchef Ugur Shahin den Anlegern nicht alles versprochen. Sein Impfstoff sollte vor Ansteckung schützen, die Pandemie besiegen und darüber hinaus stellte Biontech irrsinnige Absatzmengen in Aussicht. Auch und vor allem Krebsmedikamente habe man in der Pipeline, so kolportierte man. Das alles brachte Biontech im August 2021 einen Kurs von 371 Euro. Anleger liebten das Unternehmen. Mittlerweile sind die Versprechen verpufft und beim Kurs noch 96 Euro übrig. Biontech bleibt dabei auf die letzten zehn Jahre ein sehr erfolgreiches Börseninvestment. Wer auf dem Top des Hype zugriff sitzt aber auf sehr hohen Buchverlusten.

Tesla und immer wieder Elon Musk

Ein anderes Beispiel ist Tesla. Elon Musk heizte den Hype um sein Unternehmen mit Versprechungen immer weiter an bis Tesla die Billionenbewertung locker knackte im November 2021. Danach begann nach und nach die Wahrheitsfindung. Tesla stellte sich dem Wettbewerb, muss mittlerweile deutliche Rabatte einräumen und der Konzernchef verzettelte sich bei Twitter. Als Resultat stürzte der Tesla-Aktienkurs von 374 Euro bis auf 100 Euro Ende Dezember 2022. Und nun kommt als Nvidia.

Natürlich, die jüngsten Quartalszahlen und Prognosen waren hervorragend. „Allerdings kaufen Anleger im Bereich KI gerade alles was bei drei nicht auf dem Baum ist“, findet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Die Aktien von Pure Storage legten binnen vier Wochen 50 Prozent zu – man bietet Datenspeicherlösungen an. „C3 Ai schafften sogar 140 Prozent binnen nur vier Wochen ehe man in wenigen Tagen 30 Prozent abschmierte“, so Molnar.