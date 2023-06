Hinweis: Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Hinweis: frühere Wertentwicklungen oder Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bitcoin Kurs unter 26.000 Dollar – Gemengelage bleibt fragil

Auch in der neuen Handelswoche gestaltet sich die Gemengelage am Krypto-Markt weiterhin fragil. Nach einem Doppelschlag der US-Börsenaufsicht SEC gegen die Größen Binance und Coinbase hatte ein bedeutendes US-Unternehmen gegen Ende der Woche Konsequenzen gezogen, was Krypto-Werte aus den zweiten und dritten Reihen in die Bredouille brachte. Für eine Bitcoin-Einheit müssen Anleger am Montagvormittag knapp unter 26.000 Dollar auf den Tisch legen und damit mehr als drei Prozent weniger als noch vor einer Woche.

Weitere Hiobsbotschaften in der Krypto-Branche – Anleger fürchten neue Turbulenzen

Eine Woche nach den Turbulenzen im Krypto-Sektor reißen die Hiobsbotschaften nicht ab.

Die US-amerikanische Handelsplattform Robinhood will die Unterstützung für Solana, Polygon und Cardano einstellen. Nach Ansicht der Aufseher handele es sich dabei um nicht registrierte Wertpapiere. Anfang der vergangenen Woche hatte die SEC gegen Binance und Coinbase Klage eingereicht. Die SEC wirft der weltgrößten Kryptoplattform Binance vor, in ein „umfangreiches Netz von Täuschungen, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Umgehung des Gesetzes“ verwickelt zu sein.

Regulierungssorgen bleiben schwelend – Druck durch US-Behörde könnte sich verschärfen

Anleger fürchten, dass bereits weitere Größen innerhalb der Branche ähnliche Konsequenzen ziehen könnten. Für Bitcoin und Co ist und bleibt es eine Handelswoche des Grauens. Die regulatorischen Unsicherheiten schweben wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger. Bislang ist nicht klar, ob und in welchem Stil reguliert wird. Sollten die bereits angelegten Daumenschrauben weiter festgezogen werden, dürfte dies Krypto-Werten möglicherweise temporär die Luft zum Atmen nehmen. Unter dem Strich könnte das Jahr 2023 ganz im Zeichen einer forcierten Regulierung stehen.

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT KNOCK-OUT-ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite (Put) (z.B. ISIN: DE000A22Y6M7) und meint, dass der Bitcoin in Zukunft fällt, könnten Knock-Out-Zertifikate von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 40.000 Dollar interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) (z.B. ISIN: DE000A22ZFT5) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-out-Level unterhalb von 15.000 Dollar im Blick behalten.