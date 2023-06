Zweite große NORMA Preissenkung im Juni 2023 - weitere Molkereiprodukte sowie Nahrungsfette im Preis reduziert / Margarine, Joghurt griechischer Art, Käse, Pflanzencreme und -fett deutlich gesenkt (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Nach der großen NORMA Preissenkung bei Milch, Joghurt, Quark und Käse in der

vergangenen Woche senkt der Discounter aus Nürnberg die Preise für viele

Margarine-Artikel, Joghurt griechischer Art sowie Pflanzencreme und

Pflanzenfett.



In Summe können sich die Verbraucherinnen und Verbraucher bei nunmehr über 30

Artikeln aus den Bereichen Molkereiprodukte und Nahrungsfette über neue,

günstigere Preise am Regal freuen.