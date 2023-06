Rohstoffpreise - Wie Wetterphänomene die Preise beeinflussen könnten

Vergangene Woche erklärte die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dass ein El Niño im Gange sei. In den vergangenen drei Jahren dominierte das kühlere La-Nina-Muster.

Die Vorkehrungen der Landwirte auf extreme Wetterverhältnisse in diesem Jahr nehmen Formen an, da die Welt auf den nächsten „El Niño“ zusteuert - ein natürliches Klimaphänomen, das die Entstehung von tropischen Wirbelstürmen im Pazifik fördert und die Regenfälle und das Überschwemmungsrisiko in Teilen Amerikas und anderswo erhöht. Ein El Niño bedeutet also, dass das Wasser im Ostpazifik wärmer ist als gewöhnlich, was extreme Wetterereignisse verstärken könnte.

Nach Ansicht von Wissenschaftlern ist dieses Jahr besonders besorgniserregend, da die Auswirkungen erheblich sein könnten. Das letzte Mal, als ein starker El Niño in vollem Gange war, im Jahr 2016, erlebte die Welt das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Was verursacht ein El Niño?

El Niño ist ein natürliches Klimamuster, das von ungewöhnlich warmen Gewässern im östlichen Pazifik ausgeht. Er entsteht, wenn sich die Passatwinde, die entlang des äquatorialen Pazifiks von Osten nach Westen wehen, verlangsamen oder umkehren, weil sich der Luftdruck ändert. Die Wissenschaftler sind sich jedoch nicht ganz sicher, was den Zyklus auslöst.

Wie wirkt sich El Niño auf die Märkte aus?

Das Wettermuster El Niño könnte sich vor allem auf die Rohstoffmärkte in aller Welt auswirken. Im Allgemeinen kann El Niño die Rohstoffpreise in die Höhe treiben, da er in einigen Anbauregionen zu extremerem Wetter führen kann. In der Vergangenheit hat er zu Dürren in Asien und extremen Regenfällen in Südamerika geführt.

Während eines El Niño ist das Wetter im Süden der Vereinigten Staaten kühler und feuchter, während es in Teilen des Westens der USA und Kanadas wärmer und trockener ist. In einigen Teilen Mittel- und Südamerikas kommt es zu starken Regenfällen, obwohl der Amazonas-Regenwald eher unter trockenen Bedingungen leidet. Und Australien leidet unter extremer Hitze, Trockenheit und Buschbränden.

Rohstoffmärkte besonders betroffen

Das Wetter ist natürlich nicht der einzige Faktor, der die Rohstoffmärkte beeinflusst. Der El Niño von 2014 bis 2016 fiel mit einem starken Rückgang der Ölpreise zusammen, der durch ein Überangebot auf dem Markt aufgrund der hohen Schieferölproduktion und der Produktionssteigerungen der OPEC verursacht wurde. Es ist also immer noch schwierig, auf der Grundlage von El Niño absolute Vorhersagen zu treffen, auch wenn klar ist, dass das Wettermuster das Wetter und die Anbausaison beeinflussen wird.