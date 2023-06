The Dissolving Bottle kommt nach Deutschland / LUORO und BBDO kooperieren im Kampf für mehr Nachhaltigkeit (FOTO)

Köln/Manila (ots) - Die Plastikmüllkrise eskaliert weiterhin in alarmierendem

Tempo. Jedes Jahr gelangen schätzungsweise 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in die

Ozeane, an denen mehr als 1 Million Meerestiere und Vögel ersticken und sterben.



Deutschland ist dabei der größte Exporteur von Plastikmüll innerhalb der EU und

hat somit direkten Anteil an dieser Krise.