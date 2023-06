OXFORD (dpa-AFX) - Immer mehr globale Konzerne setzen sich einer Studie zufolge ein Netto-Null-Emissionsziel. Allerdings warnen die Wissenschaftler, unter anderem von der Universität Oxford, vor "Glaubwürdigkeitslücken", wie aus dem am Montag veröffentlichten Report "Net Zero Stocktake 2023" hervorgeht. So erfüllten nur vier Prozent der Netto-Null-Verpflichtungen der Unternehmen weltweit die Mindestkriterien der Kampagne "Race to Zero" der Vereinten Nationen.

Netto-Null bezeichnet das Ziel, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase wie Kohlendioxid möglichst auf Null zu senken.