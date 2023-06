Plusgrade und EVA Air geben eine mehrjährige Partnerschaft bekannt, die Passagieren die Möglichkeit bietet, auf Flügen ein Upgrade in eine höhere Kabinenklasse vorzunehmen.

Points, der Geschäftsbereich für Kundenbindungsprogramme von Plusgrade, ist nicht nur für das Premium-Upgrade zuständig, sondern auch für mehrere Produkte des EVA Air Infinity MileageLands, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Meilen zu kaufen, abgelaufene Meilen wiedereinzusetzen und Meilen für Einkäufe in der EVA Mileage Mall und im EVA Mileage Hotel zu sammeln.

MONTREAL, 12. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Plusgrade, der weltweit führende Anbieter von Zusatzumsatzlösungen für die Reisebranche, freut sich, heute eine mehrjährige Partnerschaft mit EVA AIR, Taiwans führender unabhängiger Fluggesellschaft, bekannt geben zu können, die Passagieren ein Upgrade in eine höhere Kabinenklasse ermöglichen wird. Diese Partnerschaft bedeutet, dass mehr Passagiere von EVA Air ihren erstklassigen Service auf Sitzen der Business-Klasse und der Premium-Economy-Klasse genießen können, indem sie auf Upgrades bieten. EVA Air-Passagiere werden die Möglichkeit haben, sieben Tage vor ihrem Abflug ein Gebot für ein verbessertes Flugerlebnis abzugeben - einschließlich besserer Sitze, Annehmlichkeiten und Mahlzeiten. Zurzeit stehen über 20 Routen für Upgrades zur Verfügung, darunter Reiseziele in den USA, Kanada, Europa und Asien (einschließlich Australien). Im Laufe der Zeit werden weitere Routen hinzugefügt.

"Wir freuen uns, die Partnerschaft von Plusgrade mit EVA Air auszubauen und zu stärken, um den Kunden ein außergewöhnliches Reiseerlebnis zu bieten", sagte Ken Harris, Gründer und CEO von Plusgrade. "Durch den Einsatz unserer Technologie können Passagiere von EVA Air jetzt erstklassige Reiseerlebnisse genießen, was wiederum erhebliche Zusatzeinnahmen für die Fluggesellschaft generiert."

Phocuswright, ein führendes Forschungsunternehmen der Reisebranche, geht davon aus, dass sich die Reisebranche im Asien-Pazifik-Raum bis 2023 wieder erholen und bis 2025 voraussichtlich der größte regionale Reisemarkt der Welt sein wird. Dies wird EVA Air die Möglichkeit bieten, von der erhöhten Nachfrage nach erstklassigen Reiseerlebnissen zu profitieren, die durch die führende Technologie von Plusgrade ermöglicht wird.

Erfahren Sie hier mehr über EVABidDeal.

Informationen zu Plusgrade

Plusgrade unterstützt die globale Reisebranche mit seinem Portfolio an führenden Lösungen für Zusatzeinnahmen. Mehr als 200 Unternehmen aus den Bereichen Fluggesellschaften, Hotel- und Gaststättengewerbe, Kreuzfahrten, Bahnverkehr und Finanzdienstleistungen vertrauen auf Plusgrade, wenn es darum geht, neue, sinnvolle Einnahmequellen durch außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu erschließen. Als führender Anbieter von Zusatzleistungen hat Plusgrade über seine Plattform neue Einnahmequellen in Milliardenhöhe für seine Partner erschlossen und gleichzeitig das Reiseerlebnis für Millionen von Passagieren und Gästen verbessert. Plusgrade wurde 2009 mit Hauptsitz in Montreal gegründet und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt.

