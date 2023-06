In der abgelaufenen Handelswoche hat Oracle noch mit den Vorgängerhochs aus Ende 2021 bei 106,34 US-Dollar gehadert, konnte aber einen soliden Wochenschlusskurs darüber etablieren und damit ein neuerliches Kaufsignal aktivieren. Die heute vorgelegten Quartalszahlen katapultierten das Papier zeitweise auf 116,00 US-Dollar und damit deutlich über die Höchststände aus 2021. Hierdurch deutet sich nun eine Rallyefortsetzung an, die gleichwohl an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement führen dürfte.

Ob die Oracle-Aktie unter den gegebenen Umständen direkt in den nächsten Zielbereich um 123,39 US-Dollar durchzieht, bleibt noch abzuwarten. Zuvor könnte es nämlich zu einem Kurslückenschluss mit entsprechendem Abwärtspotenzial zurück auf 110,15 US-Dollar kommen. Dieses Niveau wurde sich für einen spekulativen Long-Einstieg mit den genannten Zielen übrigens sehr gut anbieten. Allerdings scheint das Papier auch ein klein wenig überkauft zu sein, weshalb an dieser Stelle Vorsicht an den Tag gelegt werden sollte. Erst unterhalb von 100,00 US-Dollar dürften auf Anleger einige größere Abschläge in den Bereich von 89,84 US-Dollar zu kommen.

Oracle Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: