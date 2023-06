Nachhaltige Lösungen für klimaneutrales Wirtschaften / DIHAG stellt Produktinnovationen in den Mittelpunkt der METEC 2023 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Mit Produktinnovationen stellt die DIHAG Holding GmbH aus

Coswig in Sachsen Lösungen für den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität in

den Mittelpunkt ihrer Präsenz auf der diesjährigen METEC. Die weltweit führende

Leitmesse für Metallurgie und Hüttentechnologie startet heute in Düsseldorf und

dauert bis zum Freitag dieser Woche.



Mit langlebigen, zuverlässigen Produkten auf hohem Qualitäts- und

Effizienzniveau hat sich die Unternehmensgruppe in den letzten Jahren zu einem

führenden Hersteller von Gussteilen für Industrieprodukte, Schifffahrt,

Eisenbahn, Landwirtschaft, Windkraftanlagen und anderen erneuerbaren Energien in

Europa mit wachsender Systemrelevanz entwickelt.