Berlin (ots) - Onlinekonferenz: Nachhaltig vom Rückbau zum Neubau - Chancen und

Hürden des Einsatzes von Recycling-Baustoffen und der Wiederverwendung von

Bauteilen



Durch den Einsatz mineralischer Recycling-Baustoffe kann die Baubranche einen

wesentlichen Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz leisten. Mit den 228 Mio.

Tonnen, die jährlich an mineralischen Bau- und Abbruchabfällen anfallen, steht

ein bedeutender Stoffstrom zur Verfügung, der für den Bau unserer Infrastruktur

und nachhaltiger Gebäude immenses Potenzial birgt. Gesetze und Normen für

Recycling-Baustoffe sind vorhanden - noch mangelt es jedoch an der breiten

Anwendung.





Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe lotet in seiner Veranstaltung die Chancen und Hürden des Einsatzes von Recycling-Baustoffen im Hoch- und Tiefbau aus, beleuchtet aktuelle Rahmenbedingungen und diskutiert gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Forschung, Wissenschaft und Praxis, was es für eine höhere Recyclingquote braucht. Bitte melden Sie sich bis zum 18. Juni 2023 an unter: https://www.zdb.de/presse/termine/nachhaltig-vom-rueckbau-zum-neubau Onlinekonferenz Zentralverband Deutsches Baugewerbe: Nachhaltig vom Rückbau zum Neubau Montag, 19. Juni 2023, 13:30-17 Uhr