Außergewöhnliche Unternehmen wie Anhui Conch Group Co., Ltd, China und Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. nahmen am Forum teil. Yang Jun, Vorstandsvorsitzender der Anhui Conch Group, führte aus, dass das Unternehmen diese Gelegenheit nutzen werde, um die Kommunikation und den Austausch mit lokalen Regierungen, Unternehmen, Verbänden und Investmentinstitutionen von RCEP-Mitgliedsstaaten zu verbessern, um Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden, die regionale Zusammenarbeit zu vertiefen und gemeinsam an einer Zukunft zu arbeiten, von der alle Seiten profitieren.

Der designierte Generalsekretär Gao Jinhong des Verbands Südostasiatischer Nationen, ASEAN, wies in einer Videoansprache darauf hin, dass die RCEP-Mitgliedsstaaten sich bemühen sollten, Privatunternehmen zu fördern, während sie weitere Elemente wie Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung in die RCEP integrieren sollten.

Der Botschafter von Myanmar in China, U Tin Maung Swe, stellte fest, dass dieses Forum eine rechtzeitige und sinnvolle Plattform für RCEP-Mitgliedsstaaten und Kommunalverwaltungen sei, um Meinungen auszutauschen, was dazu beitragen werde, die Zusammenarbeit der lokalen Gebietskörperschaften zu vertiefen, sozioökonomische Vorteile für die RCEP-Mitgliedsstaaten zu bringen und das Wohlergehen der Menschen zu verbessern.

Wang Qingxian, Gouverneur der Provinz Anhui, bemerkte in seiner Begrüßungsrede, dass dieses Forum eine der frühesten Veranstaltungen sei, die nach der vollständigen Implementierung der RCEP stattfindet, und die Einstellung und Entschlossenheit von China unter Beweis stelle, in allen Aspekten zu expandieren und sich zu öffnen. Wang schlägt vor, dass die zwischenstaatliche Kooperation durch Zusammenarbeit zwischen Unternehmen durchgeführt werden solle, indem der Rolle der freundschaftlichen Städtebeziehungen sowie der Unternehmens- und Wirtschaftsverbände sowie internationalen Organisationen voll und ganz Rechnung getragen wird, um der Geschäftswelt gemeinsam mehr Möglichkeiten zu bieten.

Rund 500 Gäste, darunter Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der umfassenden regionalen Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), Führungskräfte von Fortune-Global-500-Unternehmen und namhaften Unternehmen, Leiter in- und ausländischer Verbände und Investmentinstitutionen sowie Experten und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland kamen zusammen, um neue Möglichkeiten für die Wirtschafts- und Handelskooperation im Rahmen der RCEP zu erörtern.

PEKING, 12. Juni 2023 /PRNewswire/-- Unter dem Motto „Regional Cooperation for a Win-Win Future" fand vom 9. bis 10. Juni 2023 in Huangshan City, in der ostchinesischen Provinz Anhui, das RCEP Local Governments and Friendship Cities Cooperation (Huangshan) Forum (Kooperationsforum für lokale Regierungen und Freundschaftsstädte) statt.

Xinhua Silk Road Festlicher Auftakt zum RCEP Local Governments and Friendship Cities Cooperation Forum 2023 in der ostchinesischen Provinz Anhui

