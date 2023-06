Aktivisten kritisieren Banken wegen Ölpipeline von Totalenergies

BONN (dpa-AFX) - Klimaaktivisten haben am Montag in Bonn gegen eine vom Energiekonzern Totalenergies geplante Ölpipeline in Ostafrika protestiert und gefordert, die Finanzierung der Pipeline zu stoppen. An dem Demozug beteiligte sich auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. In Bonn finden derzeit die Zwischenverhandlungen vor der nächsten Weltklimakonferenz COP28 in Dubai statt, die Ende November beginnt.

Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer sagte, die Deutsche Bank und damit auch die Postbank gehörten zu den Hauptfinanciers der "dreckigsten Konzerne weltweit, inklusive Total". Total habe an der geplanten Pipeline den größten Anteil. Der Energiekonzern hänge von Banken wie der Deutschen Bank oder der zur Deutschen Bank gehörenden Postbank ab, sagte Neubauer vor dem Sitz der Postbank in Bonn. "Damit Klimaziele eingehalten werden, darf es kein einziges neues fossiles Projekt geben", sagte Neubauer. Banken und Staaten, die weiterhin Geld bereitstellten, unterwanderten das.