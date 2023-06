Berlin (ots) - Markt- und Konjunkturentwicklung im Zimmerer- und Holzbaugewerbe



Die Anzahl der Betriebe und Beschäftigten im Zimmerer- und Holzbaugewerbe in

Deutschland ist weiter leicht gewachsen. 2022 konnten 12.157 Betriebe und 74.689

Beschäftigte gezählt werden. Deutlich zugenommen haben die größeren Betriebe mit

20 und mehr Beschäftigten. Der Umsatz der Betriebe ist trotz des Rückgangs der

Baugenehmigungen im Wohnungsneubau mit 1,3 Prozent leicht gestiegen. Da eine

Trendwende bei den Baugenehmigungen derzeit nicht in Sicht ist, sehen die

Unternehmen der zukünftigen Entwicklung eher verhalten entgegen. Durch den hohen

Auftragsüberhang beim Bauen im Bestand wird dennoch auch für das Jahr 2023 eine

positive Umsatzentwicklung von 4,0 Prozent prognostiziert.



Holzbauquote über 21 Prozent





Die bundesweite durchschnittliche Holzbauquote lag 2022 sowohl beim Neubau vonWohngebäuden als auch beim Neubau von Nichtwohngebäuden - dazu zählen u.a. Büro-und Verwaltungs- und Geschäftsgebäude, Hotels, landwirtschaftlicheBetriebsgebäude, Fabrikgebäude, Schulen, Kitas, Sportstätten - bei über 21Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland und in Thüringen stieg dieHolzbauquote, d.h. die Anzahl der genehmigten Wohngebäude, die überwiegend mit Holz gebaut wurden, deutlich an. Bei den Nichtwohngebäuden konnte dieHolzbauquote in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Berlin und im Saarland amstärksten gesteigert werden.Hohe Ausbildungsquote - steigender FrauenanteilDas Zimmererhandwerk ist ebenso traditionsverbunden wie zukunftsorientiert undaufgrund seiner zunehmend digitalisierten Arbeitsabläufe hochmodern. Immer mehrArbeiten im Holzbau werden durch den Einsatz von Maschinen unterstützt.Beispielsweise bei der Vorfertigung von Bauteilen in der Halle und ihrer Montageauf der Baustelle. Das erleichtert die Arbeit, macht sie witterungsunabhängiger,erhöht die Sicherheit auf der Baustelle und macht so das Handwerk auch fürFrauen immer attraktiver. Der Anteil der Frauen, die sich für eine Karriere imHolzbaugewerbe entscheiden, nimmt daher kontinuierlich weiter zu. Insgesamt istdie Ausbildungsquote im Zimmererhandwerk überdurchschnittlich und mehr alsdoppelt so hoch wie die der Gesamtwirtschaft.Zahlen, Daten, Fakten zur BranchenentwicklungÜber diese und weitere Zahlen, Fakten, Daten zur Branchenstruktur, zur Markt-und Konjunkturentwicklung, zur betriebswirtschaftlichen Lage und zurFinanzierung sowie zur Ausbildung und Karriere im Zimmerer- und Holzbaugewerbeinformiert der Lagebericht Zimmerer/Holzbau 2023. Er ermöglicht es Betrieben undihren Bankberatern, anhand aktueller Kennzahlen und Entwicklungen ein fundiertesBild der Branchenlage zu erhalten. Der Lagebericht Zimmerer/Holzbau 2023 (https://www.holzbau-deutschland.de/fileadmin/user_upload/eingebundene_Downloads/Lagebericht_2023_mit_Statistiken.pdf) steht zum Download auf der Website von HolzbauDeutschland, in der Rubrik Aktuelles/ Lagebericht und Statistiken zur Verfügung.Eine der Grundlagen für die Aussagen und Prognosen für das Zimmerer- undHolzbaugewerbe ist die Konjunkturumfrage von Holzbau Deutschland. ZumJahreswechsel 2022/2023 haben sich über 400 UnternehmerInnen des Holzbau- undZimmerergewerbes daran beteiligt. Die Erkenntnisse aus der Konjunkturumfragebilden neben Datenmaterial des Statistischen Bundesamtes und den Ergebnissen desjährlichen Betriebsvergleichs die Basis für die Erstellung des Lageberichts.Pressekontakt:Rainer Kabelitz-CiréHolzbau Deutschland - Bund Deutscher Zimmermeisterim Zentralverband des Deutschen BaugewerbesKronenstr. 55-5810117 Berlin030-2 03 14-0mailto:info@holzbau-deutschland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/120634/5531721OTS: Holzbau Deutschland - Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes