"Messe München Das Dach der Zukunft" / Ein herausragendes solares Vorzeigeprojekt (FOTO)

- Ministerpräsident Dr. Markus Söder besichtigt Photovoltaik-Dachanlage und

informiert sich über Nachhaltigkeitsstrategie

- Das große Ziel: Bis 2030 CO2-neutral werden

- Messe München nutzt Erneuerbare Energien, Wärme aus Geothermie und fördert die

Elektromobilität mit 100 Ladestationen

- The smarter E Europe - Europas größte energiewirtschaftliche Plattform von

München überzeugt: Vertrag wird bis 2028 verlängert



Die Messe München hat vor 25 Jahren ein markantes Zeichen gesetzt und die damals

größte Photovoltaik-Dachanlage der Welt gebaut. Sie war Vorbild für viele

Projekte und ist noch heute ein international beachtetes Vorzeigeobjekt.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder besichtigte am Montag, den 12. Juni 2023, die

Photovoltaik-Anlage und informierte sich über die aktuellen Aktivitäten und die

Nachhaltigkeitsstrategie der Messe München: Denn die Messe München will bis 2030

klimaneutral werden.