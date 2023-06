Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft unterstreicht anhaltende Revolution im moldauischen Weinbau

CHIȘINĂU, Moldau, 12. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Moldaus dynamische und wachsende Weinindustrie spielte eine Schlüsselrolle auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft 2023, der am 1. Juni stattfand. Über 500 internationale Journalisten trafen sich mit 47 Delegierten aus ganz Europa im prächtigen Schloss Mimi in Bulboaca – einem moldauischen Weingut, das Schönheit, Authentizität und Geschmack miteinander verbindet. Dieser Gipfel zur Diskussion der wichtigsten Themen, mit denen der Kontinent gegenwärtig konfrontiert ist, wurde zum ersten Mal von einem Nicht-EU-Land ausgerichtet – eine klare Bestätigung für die wachsende wirtschaftliche und strategische Bedeutung der Republik Moldau und ihre Ausrichtung auf die EU-Integration.

Während des Gipfels wurden die Besucher auf eine rasante Tour durch die wichtige Weinindustrie des Landes mitgenommen: Moldau ist heute der weltweit vierzehntgrößte Weinexporteur und die moldauische Weinindustrie trägt etwa drei Prozent zum BIP bei. In der Tat ist es das Land mit den meisten Rebstöcken pro Kopf, wie Jancis Robinson MW in einem Artikel der Financial Times mit dem Titel „Moldova navigates the politics of winemaking" (dt. Moldau navigiert die Politik des Weinbaus) feststellte. „Moldau hat viele natürliche Vorteile als Weinproduzent", hob Robinsonhervor. „Darüber hinaus haben viele moldauische Weinberge zwei Gemeinsamkeiten mit dem modernen Burgund: Breitengrad und Kalkstein." Moldauische Weine haben in den letzten zehn Jahren 5.014 internationale Auszeichnungen erhalten, und das Momentum gewinnt weiter an Fahrt.