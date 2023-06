RTL kündigt neues 'Stern Investigativ'-Format an

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zeitschriftenmarke "Stern" will ihre Präsenz im Fernsehen ausbauen. "Stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz kündigte am Montag auf dem Digitalkongress "beBeta" des Zeitungsverlegerverbands BDZV in Berlin an, ein neues Format "Stern Investigativ" zu launchen, bei dem das Investigativ-Team in regelmäßigen Abständen berichten werde. Das Unternehmen RTL Deutschland, zu dem die Marke "Stern" gehört, bestätigte die Pläne. Eine RTL-Sprecherin teilte auf dpa-Anfrage mit: "Wir arbeiten an einem plattformübergreifenden neuen Format "Stern Investigativ", das demnächst in loser Folge auch bei RTL zu sehen sein wird."

Bislang zeigt der Privatsender das langjährige Format "Stern TV" mittwochs und seit April 2022 auch sonntags. RTL gehört zum Bertelsmann-Portfolio und übernahm zum Jahreswechsel 2022 die Zeitschriftenmarken des ebenfalls zu Bertelsmann gehörenden Verlagshauses Gruner + Jahr. In die Marke "Stern" mit Redaktionssitz in Hamburg will RTL mit Millionenbeträgen investieren, vor allem in die Digitalstrategie. Bis 2026 sollen 100 000 Abonnentinnen und Abonnenten erreicht werden - heute sind es 18 000./rin/DP/men

