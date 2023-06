NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 93 auf 109 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der selbst im Branchenvergleich starke Lauf der Aktie könnte anhalten, falls die nach dem Börsenschluss in New York anstehenden Quartalsresultate des Softwarekonzerns weiter ein stärkeres Cloud-Wachstum belegten als bei den Konkurrenten Amazon und Microsoft, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Montag vorliegenden Studie. Oracle könnte zudem von seinem Status als vergleichsweise sichere Anlage im Technologiesektor profitieren./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2023 / 16:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2023 / 16:38 / EDT

