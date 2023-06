Lokalzeitungen kommen am 14. Juni in Berlin zusammen / Politik ignoriert Presseförderung weiterhin

Berlin (ots) - "In Zeiten des digitalen Wandels und der zunehmenden Verbreitung

reiner Online-Medien ist es wichtiger denn je, die Bedeutung der Lokalzeitungen

für Gesellschaft und Gemeinden zu betonen", sagt der Geschäftsführer des

Verbandes Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V. heute in Berlin.

Lokalzeitungen seien nicht nur eine zuverlässige Informationsquelle für lokale

Ereignisse und Neuigkeiten, sondern sie trügen auch zur Förderung der lokalen

Kultur und Gemeinschaft bei. Damit dies so bleibe, benötigten

Abonnementzeitungen eine vorübergehende Förderung ihres Pressevertriebes.

Entsprechende Unterstützung in der Phase des digitalen Wandels der Lokalmedien

hatte Bundeskanzler Scholz gegenüber dem Verband bereits vor einem Jahr in

Aussicht gestellt.



Wieske kritisiert die andauernde Gesprächsverweigerung von

Bundeswirtschaftsminister Habeck als zuständigem Minister in der Sache.

Entsprechende unabhängige Gutachten würden "in den Wind geschossen" und

schlichtweg ignoriert.