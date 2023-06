Solis startet durch mit neuen Speicher- und Wechselrichterlösungen für Wohn-, Gewerbe- und Energieversorgungsprojekte (FOTO)

München (ots) - Solis präsentiert sein ständig wachsendes Angebot an innovativen

Wechselrichterlösungen auf der Intersolar Europe, vom 13. bis 14. Juni



Ginlong (Solis) Technologies, einer der weltweit erfahrensten und größten

Hersteller von Wechselrichtern, präsentiert auf der Intersolar Europe Konferenz

in München am 13. und 14. Juni seine neuesten Wechselrichterlösungen für

private, gewerbliche und industrielle (I&H) sowie großtechnische Anwendungen im

Solarbereich.