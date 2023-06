Bundeskanzler Olaf Scholz und William Clay Ford Jr. eröffnen das Electric Vehicle Center in Köln - im ersten CO2-neutralen Werk entsteht eine neue Generation Elektroautos

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- William Clay Ford Jr., Executive Chair Ford Motor Company, und BundeskanzlerOlaf Scholz eröffnen das Ford Cologne Electric Vehicle Center- Mit Investitionen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar hat Ford das 1930gegründete Werk in das hochmoderne Ford Cologne Electric Vehicle Centerverwandelt- Im neuen Hightech-Kompetenzzentrum entsteht künftig eine neue GenerationElektroautos - Ford sichert damit qualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland- Das neue Ford Cologne Electric Vehicle Center in Köln wird das weltweit ersteCO2-neutral arbeitende Werk von Ford und damit ein Meilenstein für Fords "Roadto Better" Strategie- Mit einer Fertigungskapazität von 250.000 Elektroautos jährlich stärkt dasneue EV Center den Plan von Ford, bis Ende 2026 jährlich zwei MillionenElektrofahrzeuge zu produzierenFord hat heute in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz, demMinisterpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst sowie der KölnerOberbürgermeisterin Henriette Reker das Ford Cologne Electric Vehicle Centereröffnet. In dem Hightech-Werk in Köln produziert der Automobilherstellerkünftig seine neueste Generation Elektrofahrzeuge für den europäischen Markt.Sein Werk in Köln-Niehl, in dem Ford seit 1930 Fahrzeuge baut, hat derAutomobilhersteller mit Investitionen von zwei Milliarden US-Dollar für die neueAufgabe umgerüstet. Mit diesem Schritt unterstreicht das Unternehmen sein großesVertrauen in den Standort Deutschland und seine qualifizierten Arbeitskräftesowie in die Zukunft der Automobilproduktion in Europa."Die Eröffnung des Ford Cologne EV Center markiert den Beginn einer neuenGeneration von sauberen Produktionsverfahren und Elektrofahrzeugen in Europa",erklärt William Clay Ford Jr., Executive Chair Ford Motor Company und Urenkeldes Firmengründers Henry Ford, bei der Eröffnung in Köln. "Dieses Werk wirdeines der effizientesten und umweltfreundlichsten in der gesamtenAutomobilindustrie sein. Ich freue mich darauf, weiter an einer emissionsfreienZukunft für unsere Kinder und Enkelkinder zu arbeiten.""Das Electric Vehicle Center steht für einen Neuanfang und ist die größteInvestition in der Unternehmensgeschichte des Kölner Ford-Werks. Das sind guteNachrichten für den Standort Köln, für die Autoproduktion in Deutschland, fürdie E-Mobilität und den Aufbruch," betonte Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlichder Eröffnung.Und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ergänzt: "Die Ford-WerkeGmbH ist eines der wichtigsten Unternehmen und einer der größten Arbeitgeber inunserem Land. Seit 90 Jahren stellt Ford Innovations- und Erfindergeist in Kölnunter Beweis. Mit der Eröffnung des Zentrums für Elektromobilität werden