Vor der Entscheidung am Mittwoch ist die Fed in einer schwierigen Lage: die Märkte sind euphorisch, erzeugen so Nachfrage und verfestigen damit die Inflation, wenn die Notenbank die Zinsen nicht weiter anhebt. Andererseits sind weiter steigende Zinsen ein Problem für die US-Banken. Vermutlich wird die Fed einen Kompromiß machen: sie wird die Zinsen am Mittwoch wahrscheinlich nicht anheben, aber durch "hawkishe" Projektionen (auf dieser Sitzung macht die Notenbank Prognose über Wachstum und Inflation) die nächste Anhebung der Zinsen im Juli ankündigen. Oder sind die morgigen Daten zur Inflation in den USA ein game changer? Die Gier der Investoren ist derzeit groß, was soll da schon schief gehen?

