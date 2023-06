Fernwärmegipfel BMWK und BMWSB Systemoffene Wärmewende gefordert / Ausbau und Transformation von Fernwärme müssen verbraucherfreundlich und sozialverträglich sein

Köln (ots) - Beim heutigen Fernwärmegipfel im Bundeswirtschaftsministerium

wurden der Ausbau und die Dekarbonisierung der Fernwärme mit zahlreichen

Verbänden und Institutionen besprochen. Nach Ansicht der Info- und

Serviceplattform Allianz Freie Wärme ( http://www.freie-waerme.de/ ) sowie

Heizungsindustrie (BDH) zählen zentrale Wärmenetze wie bei Nah- und Fernwärme

ebenso wie die individuelle Heizungstechnik zu den Lösungsansätzen einer

erfolgreichen, systemoffenen Energie- bzw. Wärmewende. Allerdings sollte der

Anschluss an ein Wärmenetze frei wählbar, wirtschaftlich und ökologisch sein,

zum Beispiel was die künftige Einbindung von 65 % erneuerbaren Energien

betrifft.



Im Kontext der öffentlichen Diskussionen um das Gebäude-Energiegesetz (GEG) und

die kommunale Wärmeplanung werden die zentralen Wärmenetze zunehmend als

"Heilsbringer" definiert. Allianz Freie Wärme inkl. Heizungsindustrie sehen

pauschale, politische Präferenzen von einzelnen technologischen Lösungen

kritisch, da sie die gebäudeindividuellen Gegebenheiten außer Acht lassen.

Gerade mit Blick auf die langen kosten- und personalintensiven Planungs- und

Umsetzungszeiten von Wärmenetzen, dürfe es nicht zu einem Stillstand bei der

Heizungsmodernisierung und damit zu weniger Klimaschutz im Gebäude kommen.

Darüber hinaus sei noch völlig ungeklärt, wie schnell die bestehenden Wärmenetze

auf den politisch geforderten Anteil an erneuerbaren Energien umgestellt werden

können. Derzeit liegt der Anteil der Fernwärme im Gebäudebereich bei knapp 14 %,

und es werden hierfür lediglich etwa 20 % erneuerbare Energien anteilig

eingebunden. Hinzu kommt, dass der Wärmenetzsektor nach wie vor unreguliert ist

und damit zu einem unkalkulierbaren Risiko für den Anschlussnehmer werden kann.

Ähnlich sehen dies die Verbraucherschutzverbände für die zumeist monopolistisch

geprägten Wärmenetzangebote von nur einem regionalen Anbieter. Zuletzt wurden

vor diesem Hintergrund auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums

kartellrechtliche Verfahren gegen Wärmenetzbetreiber eingeleitet.