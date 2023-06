US-Anleihen nach freundlichem Auftakt lethargisch

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Montag nach einem freundlichen Auftakt zuletzt kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank um 0,01 Prozent auf 113,38 Punkte zu. Die Rendite für die Papiere lag bei 3,76 Prozent.

Zu Beginn einer von wichtigen Notenbanken-Entscheidungen geprägten Woche fehlte es noch an Kurstreibern. Nach den US-Inflationsdaten am Dienstag, die wichtig für den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed sind, steht tags darauf der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Am Donnerstag informiert die Europäische Zentralbank über ihre künftige Geldpolitik und am Freitag die Bank of Japan.