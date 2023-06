InnoCan Pharma reicht neue Patentanmeldung für fortschrittliche Technologie zur Schmerzlinderung ein

12. Juni 2023 / IRW-Press / InnoCan Pharma Corporation (CSE: INNO) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, dessen Ziel die Vermarktung seines neuartigen Cannabis-Therapeutika-Portfolio aus Produkten zur gezielten Heilung ist, hat die Einreichung seiner jüngsten Patentanmeldung beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) bekannt gegeben. Dieser Schritt steht im Einklang mit der aktuellen Strategie des Unternehmens, den Anwendungsbereich seiner unverwechselbaren Cannabis-Magnesium-Kombipräparate zur topischen Schmerzlinderung laufend zu erweitern.

Dieser jüngste Fortsetzungspatentantrag umfasst zusätzliche Aspekte der Magnesium-Cannabis-Kombilösung des Unternehmens, die gezielt zur Linderung von Schmerzen und Juckreiz entwickelt wurde. Die Patentanmeldung spiegelt das breite Spektrum der enthaltenen Cannabinoide und die variable Dosierung wider und unterstreicht das vielversprechende Potenzial dieser neuartigen Technologie.

InnoCan Pharma ist bestrebt, sein IP-Cannabis-Portfolio weiter auszubauen und beabsichtigt, zusätzliche Patentanmeldungen beim USPTO sowie bei anderen internationalen Patentämtern einzureichen. Dieses innovative Unternehmen nimmt auch weiterhin eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der neuartigen Cannabis-Therapeutika ein.

„Ich freue mich, die Einreichung unserer neuesten Patentanmeldung bekannt geben zu können. Sie ist ein weiteres Beispiel für unseres stetes Bestreben, die Grenzen der Schmerzlinderungstechnologie immer weiter auszudehnen“, so CEO Iris Bincovich. „Dieses Patent steht für die bemerkenswerte Synergie aus Magnesium und Cannabis in unserer topischen Kombinationslösung, die mit einem breiten Spektrum von Cannabinoiden sowie individuell adaptierbaren Dosierungen für eine optimale Schmerz- und Juckreizlinderung punktet. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Portfolio an geistigem Eigentum auf Cannabisbasis zu erweitern und die sich ständig weiterentwickelnde Pharmatechnikbranche mit bahnbrechenden Therapielösungen zu revolutionieren.“