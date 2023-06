Huawei veröffentlicht die Dateninfrastruktur-Architektur "F2F2X", um Finanzinstituten beim Aufbau moderner "4 +" Rechenzentren in der Intelligenten Ära zu unterstützen

Shanghai (ots/PRNewswire) - SHANGHAI, 12. Juni 2023 /PRNewswire/-- Huawei hat

seine innovative Rechenzentrumsinfrastruktur-Architektur F2F2X

(Flash-to-Flash-to-Anything) auf der Financial Data Storage Session, im Rahmen

des Huawei Intelligent Finance Summit 2023 vorgestellt.



Diese Architektur bildet eine zuverlässige Datenbasis, um Finanzinstituten bei

der Bewältigung der Herausforderungen zu helfen, die durch neue Daten, neue

Applikationen und neue Widerstandsfähigkeit entstehen.





Für Banken treibt Intelligence die Schaffung neuer Geschäftsszenarien undGeschäftsmodelle voran. Eine Reihe neuer Dienstleistungen entstehen, darunterIndividualisierte Anpassung, Smart Contracts, digitale Vermögenswerte undMetaverse Banking, die die bestehende Dateninfrastruktur der Banken vor dreiHerausforderungen stellen.Datenverarbeitung für enorme Mengen neuer Daten : Die IDC schätzt, dass die vonBanken weltweit generierte Datenmenge bis 2025 48,6 Zettabytes erreichen wird,bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 26,2 %. Bankenmüssen sich Herausforderungen in Bezug auf Kapazität, Leistung undEnergieeffizienz stellen, die durch riesige Mengen an unstrukturierten Datenentstehen.Neue containerisierte Anwendungen für Banken schaffen neue Herausforderungenbeim Datenmanagement : 89 % der Unternehmen wechseln zuMulti-Cloud-Geschäftsstrategien. In der Multi-Cloud-Ära wird der effizienteDatenfluss zwischen verschiedenen Applikationen und Medien zu einer neuenHerausforderung für das Bankdatenmanagement werden.Neue höhere Widerstandsfähigkeit der Daten gegen grassierendeRansomware-Attacken : Ein erfolgreicher Ransomware-Angriff verursacht im Schnitt7,8 Millionen US $ Verluste.Die F2F2X-Architektur von Huawei bietet All-Flash-Primär- und Backup-Speichersowie diversifizierten Archivspeicher. Diese Architektur wurde entwickelt, umdas Potenzial von Daten effizient auszuschöpfen und das Potenzial von "4+"-(Datenbeschleunigung+, Datenresilienz+, Datenmobilität+, Datenmanagement+)Rechenzentren zu aktivieren.Datenbeschleunigung+ : Kerntechnologien wie entkoppelte Speicher- undRechenleistung sowie Multi-Controller- und Multiaktive-Architektur beschleunigendie Datenverarbeitung in neuen digitalen Kern- und Finanzdatenspeicherszenarien,realisieren All-Flash-Primärspeicherung und -Sicherung und verfügen über eine 30% höhere Leistung als die nächstbesten der Branche.Datenresilienz+ : Der vonHuawei entwickelte Algorithmus für maschinelles Lernen