Uzum und Click schließen sich zusammen, um eine nationale Fintech- und E-Com-Vorreiterrolle in Usbekistan zu schaffen

TASCHKENT, Usbekistan, 12. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Uzum, das größte Ökosystem digitaler Dienstleistungen in Usbekistan, und Click, ein führendes Zahlungsunternehmen, haben heute bekanntgegeben, dass sie eine Vereinbarung über eine künftige Fusion getroffen haben. Nach Abschluss der Transaktion, deren Abschluss nunmehr bevorsteht, werden die Aktionäre von Click eine Minderheitsbeteiligung an der Muttergesellschaft Uzum erhalten und im Verwaltungsrat vertreten sein. Die Teams von Click behalten ihre betriebliche Autonomie bei und werden schrittweise in das Uzum-Ökosystem integriert. Diese Transaktion zielt darauf ab, die vorherrschende Stellung von Uzum in allen wichtigen Vertikalen (d. h. Finanzwesen, Zahlungen und Handel) zu sichern und eine gemeinsame Basis von über 13 Millionen Benutzern in Usbekistan zu schaffen.

„Die Kombination günstiger Faktoren, darunter eine positive demografische Entwicklung und die zunehmende Verbreitung von Smartphones und mobilem Internet, bietet gute Voraussetzungen für ein explosives Wachstum digitaler Dienste in Usbekistan," erklärte Djasur Djumaev, CEO von Uzum. Unsere Mission ist es, sicherzustellen, dass Menschen in ganz Usbekistan Zugang zu einer breiten Palette von Waren, bequemen Zahlungsoptionen und schnellen, technologiegestützten Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Kombination der beiden herausragenden Teams mit ihrem einzigartigen operativen Know-how, ihrer hervorragenden Kundenerfahrung und ihren erstklassigen Talentpools einen entscheidenden Meilenstein zur Erreichung dieses Ziels darstellt. Diese Transaktion wird durch die Generierung einzigartiger Synergien einen erheblichen Mehrwert schaffen, was zu einem verbesserten Kundenerlebnis führt.

„Während der Verhandlungen mit Uzum haben wir gesehen, dass unsere Strategien und Ziele übereinstimmen. Daher freuen wir uns über die Fusion mit dem Uzum-Ökosystem und sehen großartige Zukunftsperspektiven. „Der Zusammenschluss zweier großer Unternehmen mit einem so breiten Spektrum an Fähigkeiten wird es uns ermöglichen, die Ressourcen des jeweils anderen zu nutzen und eine neue ehrgeizige Aufgabe in Angriff zu nehmen - die Schaffung eines Produkts, das in diesem Land seinesgleichen sucht," so Ulugbek Rustamov, CEO von Click. „Click wird natürlich weiter an seinen aktuellen Plänen arbeiten, einschließlich Finanzierungsprojekten, verschiedenen Initiativen zur Integration staatlicher Diensten, der Unterstützung des Tourismussektors und vielem mehr."

Heutzutage nutzt jeder dritte Einwohner Usbekistans das Zahlungssystem von Click. Der Dienst verarbeitet über 37 Millionen Transaktionen pro Monat, und die Anwendung wurde seit ihrer Einführung von 9 Millionen iOS- und Android-Nutzern heruntergeladen. Die beiden Unternehmen planen die Entwicklung einer Super-App auf Basis von Click, die die Funktionalität verschiedener Dienste in einem Ökosystem integrieren soll.

Das Uzum-Ökosystem umfasst derzeit Uzum Market, einen führenden Marktplatz mit einem breiten Produktsortiment und Lieferung innerhalb eines Tages, die Uzum Bank und weitere Bankdienstleistungen, den Scharia-konformen BNPL-Ratenzahlungsdienst Uzum Nasiya und Uzum Tezkor, den Online-Lebensmittellieferdienst für Restaurants und Lebensmittelgeschäfte.

