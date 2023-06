MÜNCHEN, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Sigenergy, ein führender Energieinnovator, wird die Welt mit seiner szenarienübergreifenden Energielösung beeindrucken, die das weltweit erste hochintegrierte 5-in-1 Energy Storage System darstellt. Bereiten Sie sich darauf vor, am Stand B2.474 auf der Messe EBS Europe vom 14. bis 16. Juni beeindruckt zu werden.

Die Energiebranche durchläuft eine beispiellose Transformation mit einer bemerkenswerten Schwerpunktverlagerung. Die unstete Natur der Solarenergie unterstreicht die entscheidende Rolle der Energiespeicherung als Eckpfeiler und Bindeglied zwischen Stromerzeugung und -verbrauch in der Zukunft. Der bemerkenswerte Anstieg der globalen Energiespeicherkapazität, die allein im Jahr 2022 einen erstaunlichen Zuwachs von 41,4 GW an Heimspeichersystemen verzeichnete, mit einem außergewöhnlichen Wachstum von 30 % im Vergleich zum Vorjahr in Europa, setzt die Dynamik fort. Prognosen deuten auf eine anhaltende Entwicklung hin, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 53 % bis 2025.