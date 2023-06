Gallup State of the Global Workplace 2023

Von einer Krise in die nächste: Deutschlands Beschäftigte reagieren mit steigendem Stresslevel

Stress und geringe emotionale Bindung resultieren vor allem aus schlechter Führung

Emotionale Bindung hat fast viermal so viel Einfluss auf den gefühlten Stress wie der Arbeitsort

Mehr als die Hälfte der deutschen Beschäftigten bewertet die Situation auf dem Arbeitsmarkt positiv

Deutschland innerhalb der G7 im vorderen Mittelfeld bei der emotionalen Bindung

BERLIN und WASHINGTON, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der Dauerkrisenmodus, in dem sich die Welt befindet, wird auch in den Unternehmen in Deutschland zunehmend spürbar: Der Stresslevel der Arbeitnehmenden hierzulande hat seit dem letzten Jahr um zwei Prozentpunkte auf 42 Prozent zugelegt und liegt damit über dem europäischen Durchschnitt (39 %). Gleichzeitig bleibt die emotionale Bindung auf einem Tiefstand. Dazu trägt vor allem die am Arbeitsplatz erlebte Führung bei. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt allerdings wird von deutschen Beschäftigten ausgesprochen positiv bewertet. Das zeigt der neue Gallup-Bericht „State of the Global Workplace 2023", für den 122.416 Arbeitnehmende in 145 Ländern unter anderem zu den Themen Arbeitsmarkt, emotionale Mitarbeiterbindung sowie den Gefühlsdimensionen Stress und Wut befragt wurden.

Die gute Nachricht: Mit 39 Prozent geben weniger europäische Beschäftigten an, unter Stress zu leiden als der globale Durchschnitt (44 %). Die schlechte Nachricht: Das Stresslevel in Deutschland ist nach dem Ende der Corona-Krise (+2 %) gestiegen und bewegt sich im europäischen Vergleich mit 42 Prozent im vorderen Drittel. In den anderen Ländern des DACH-Raums dagegen hat sich die Lage im Vergleich entspannt. In Österreich haben sich 36 Prozent am Tag vor der Befragung gestresst gefühlt (-1 %), in der Schweiz 35 Prozent (-5 %). Innerhalb der Länder der G7, den bedeutendsten demokratischen Industrienationen der Welt (Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, die USA, Kanada und Japan) ist Deutschland damit im Mittelfeld (G7 insgesamt: 47 %). Kanada (56 %) und die USA (53 %) führen die Liste an, Italien liegt mit 46 Prozent gestresster Arbeitnehmender noch vor Deutschland. Das Stresslevel der Beschäftigten in Japan entspricht dem der Deutschen, es folgen im G7-Ranking Frankreich (40 %) und das Vereinigte Königreich (38 %).