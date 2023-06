BAYREUTH (dpa-AFX) - Die Zeitung "Nordbayerischer Kurier" zu Aiwanger in Erding:

"Dass demokratisches Handeln oft mittelfristig angelegt ist, ist der Punkt, den Populisten gern für ihre Angriffe nutzen. Populismus greift echte Sorgen und Probleme auf - um sie zu überzeichnen und sich mithilfe dieses Alarmismus beliebt zu machen. Was bei der Demonstration in Erding geschah, entsprach diesen Dynamiken. "Stoppt die Heizungsideologie", nannten die Organisatoren ihre Veranstaltung. Plötzlich ging es um mehr als ein Gesetz, es ging um eine Weltanschauung. So ist es kein Wunder, dass sich nicht nur Leute versammelten, die kritisch auf den Gesetzentwurf schauen. Sondern vor allem solche, die gegen das ganze System sind."/yyzz/DP/men