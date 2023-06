Mantaro Precious Metals schließt Erwerb aussichtsreicher Konzessionsgebiete in Bolivien ab

Vancouver, British Columbia, 12. Juni 2023 / IRW-Press / - MANTARO PRECIOUS METALS CORP. (TSXV: MNTR; OTCQB: MSLVF; FWB: 9TZ) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb von zwei äußerst aussichtsreichen Lizenzen, den Konzessionsgebieten East Trend und Media Sur, im Grünsteingürtel San Ramon in Bolivien abgeschlossen hat.

Gemäß der Aktienkaufvereinbarung mit Jacob Garland (der „Verkäufer“) erwarb das Unternehmen sämtliche Aktien von Minera Meranti Ltda („Merenti“), einem bolivianischen Unternehmen, das die Rechte an den Lizenzen East Trend und Media Sur hält. Als Gegenleistung für den Erwerb von Merenti begab das Unternehmen 2.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,05 Dollar pro Aktie, was einem angenommenen Wert von 100.000 Dollar entspricht. Der Verkäufer hat Anspruch auf eine Zahlung in Höhe von 3 US-Dollar für jede (1) Unze Gold und/oder Goldäquivalent einer nachgewiesenen Ressource, angedeuteten Ressource oder vermuteten Ressource (oder einer Kombination davon) auf den Mineralkonzessionen, die 500.000 Unzen Gold und/oder Goldäquivalent übersteigen. Der Gesamtbetrag, den der Verkäufer erhalten kann, beläuft sich auf 1.500.000 US-Dollar („Höchstbetrag“). Zur Klarheit: Der Höchstbetrag gilt für beide Konzessionsgebiete und der Verkäufer hat nicht für jedes Mineralkonzessionsgebiet Anspruch auf den Höchstbetrag.

Das Konzessionsgebiet East Trend erstreckt sich über insgesamt 2.650 Hektar innerhalb des Goldproduktionsgebiets San Ramon. Das Terrain des Konzessionsgebiets besteht aus verworfenem Grünstein, der die östliche Erweiterung des Goldtrends La Cruz bildet, einer von Nordwesten nach Südosten streichenden Goldmineralisierungszone, die über eine große Anzahl kleiner Tagebaugruben von handwerklichen Bergleuten auf 8 Kilometer Streichlänge abgebaut wird. Die jüngsten handwerklichen Bergbauaktivitäten deuten darauf hin, dass sich der Goldtrend im Südosten des Konzessionsgebiets East Trend fortsetzt. Das Konzessionsgebiet liegt 20 Kilometer östlich der historischen Goldmine Puqio Norte und des unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Golden Hill. East Trend wurde trotz seines äußerst aussichtsreichen geologischen Milieus, das mit den bekannten Goldminen und -lagerstätten in der Nähe vergleichbar ist, nur unzureichend erkundet.