AMED FUNDS GIBT DEN ABSCHLUSS SEINES ERWERBS VON CANADA FLUORSPAR BEKANNT

Toronto (ots/PRNewswire) - TORONTO, 13. Juni 2023 /PRNewswire/-- AMED Funds

("AMED") und Clariti Strategic Advisors TM ("Clariti") freuen sich, den

Abschluss des Kaufs von Canada Fluorspar Inc durch die Portfoliogesellschaft

AMED Fund IV bekannt zu geben. Canada Fluorspan Inc. ist die der

Muttergesellschaft der Canada Fluorspar Mine in St. Lawrence, NL ("Canada

Fluorspar"). Der Abschluss der Transaktion ist das Ergebnis monatelanger

Prüfung, Analyse und Verhandlungen sowie von Gesprächen mit verschiedenen

Interessengruppen, darunter die vorrangigen Kreditgeber von Canada Fluorspar,

die DIP-Kreditgeber, Grant Thornton (als gerichtlich bestellter Monitor) und der

Provinz Neufundland und Labrador (die "Provinz").



Rudolph de Bruin, ein internationaler Veteran in der Bergbaubranche mit

jahrzehntelanger erfolgreicher Bergbau- und Explorationserfahrung,der

Sponsoring-Partner vonAMEDund Direktor der Käufergesellschaft, sagte: "Wir

freuen uns sehr, den Kauf von CanadaFluorsparerfolgreich abgeschlossen zu haben.

Die Canada Fluorspar-Mine in St. Lawrence ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in

der Provinz und hatte vor ihrer Stilllegung vor Ort für viele Arbeitsplätze und

beträchtliche Einnahmen gesorgt. Die Mine produziert Fluorspar, ein wichtiges

Material für die Herstellung von Lithiumbatterien, Solarmodulen und Stahl. Dabei

handelt es sich um Produkte, von denen die Gesellschaft in hohem Maße abhängig

ist und diese Abhängigkeit wird noch weiter zunehmen. AMED freut sich auf die

Wiedereröffnung der Mine und die Aufnahme des Betriebs mit dem Ziel einer

nachhaltigen, langfristigen Rentabilität und eines kurz- und langfristigen

Nutzens für die Region und die lokale Bevölkerung".