Draganfly Inc. - Die Drohnenindustrie steht mit der Herausgabe der gestrafften Vorschriften für Flüge außerhalb der Sichtverbindung zum Abflug bereit

Mit über 24 Jahren Geschäftstätigkeit und Engagement für die Weiterentwicklung von Drohnen bezeichnet Draganfly die neuen gestrafften Vorschriften als wegweisend für eine breit angelegte Integration von Drohnen.

Los Angeles, CA., 12. Juni 2023 / IRW-Press / Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, ist gut positioniert, um mit der rascheren Marktentwicklung aufgrund der weiterentwickelten, neu veröffentlichten Vorschriften zum Drohnenbetrieb außerhalb der Sichtverbindung (Beyond Visual Line of Sight, „BVLOS“) der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration („FAA“) Schritt zu halten.

Draganfly bereitet sich bereits aktiv auf diese Entwicklung vor und stellt sicher, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um seine bestehenden und zukünftigen Kunden aus den Bereichen öffentliche Sicherheit/Ersthelfer, Such- und Rettungsdienste, Feuerwehr, Medizin und Verteidigung zu unterstützen.

Im Rahmen dieser Entwicklung kündigte die FAA wichtige Aktualisierungen zu den Sonderfreigaben für Drohnen an, um die Sicherheit zu verbessern und den Betrieb auszuweiten. Diese Aktualisierungen entstanden durch kooperative Bemühungen zwischen Interessengruppen für öffentliche Sicherheit, Unternehmen und der FAA.

Die FAA hat neue Sonderfreigaben und Vorlagen eingeführt, welche den Genehmigungsprozess für den Drohnenbetrieb straffen, insbesondere im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Die Bestimmung Drone as a First Responder („DFR“) BVLOS/FR-BVLOS reduziert den Zeitrahmen für Genehmigungen signifikant von mehr als sechs Monaten auf wenige Tage. Diese Verbesserung kommt Draganfly zugute und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Präsenz in mehreren Industrien auszubauen sowie weitere Chancen im Bereich der öffentlichen Sicherheit wahrzunehmen.

Draganfly verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von Drohnen, insbesondere für die öffentliche Sicherheit in Nordamerika, und stellt essenzielle Drohnentechnologie für Flüge außerhalb der Sichtverbindung bereit. Draganfly ist ein Technologie-, Fertigungs- und Servicepartner für führende Organisationen des Bereichs öffentliche Sicherheit, etwa ColdChain Delivery Services, DroneSense, SkyeBrowse, Vermeer und PromoDrone.