UBS senkt Apple auf 'Neutral', Ziel hoch auf 190 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 180 auf 190 US-Dollar angehoben. Maue Nachfragetrends, aber einen Bewertungsaufschlag von 50 Prozent gegenüber dem S&P 500 - das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei aktuell eher ungünstig, schrieb Analyst David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den Schwellenländern laufe es zwar gut, in den USA, China und Europa sei die iPhone-Nachfrage aber gesunken./ag/ajx

