Tocvan meldet günstige Gold- und Silberwerte im Fortschrittsbericht zur Großprobe

- Laugungsprozess läuft, vorläufige Ergebnisse bestätigen, dass mittels dieses Verfahrens aktiv Gold und Silber gewonnen wird

Gold und Silberwerte aus den ersten Tests von Kohlefiltern gemeldet

Lösungsproben, die in zwei separaten zertifizierten Labors analysiert wurden, bestätigen den Gehalt

- Feinfraktionsproben (die für die Gravitationsgewinnung und Rührlaugungstests bestimmt sind)

148 neue Proben mit Werten zwischen 1,2 und 4,9 g/t Au, gewichteter Mittelwert von 2,1 g/t Au

Die Silberwerte liegen zwischen 5 und 29 g/t Ag, gewichteter Mittelwert von 14,8 g/t Ag

Die Laugungsstudie ergab eine Ausbeute von 95-99 % für Gold bzw. 73-97 % für Ag

Ergebnisse des metallischen Siebungsverfahrens zeigen, dass 12,4 bis 14,1 % des Goldes grobkörnig sind (+140 Mesh)

Calgary, Alberta – 13. Juni 2023 / IRW-Press / – Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3), freut sich, ein Update und die Probenergebnisse einer Großprobe bekannt zu geben, die auf seinem Gold-Silber-Projekt Pilar im mexikanischen Sonora durchgeführt wird. Das Management und die Techniker des Unternehmens vor Ort sind weiterhin mit dem Haufenlaugungsprozess für die Großprobe beschäftigt. Über 800 Tonnen Material werden anhand Haufenlaugung verarbeitet, weitere 350 Tonnen zerkleinertes Material und 250 Tonnen Rohmaterial sind für die Gravitationsgewinnung bzw. spätere Rührlaugungstests bestimmt. Die anfänglichen Ergebnisse aus der ersten Woche der Laugung zeigen, dass Gold und Silber gelöst und gewonnen werden können. Während des Programms wird ein Labor vor Ort verwendet, wobei wöchentlich Doppelproben an die Einrichtungen von LTM (Hermosillo) und SGS (Durango) geschickt werden. Die Ergebnisse bestätigen die Leistung des Labors vor Ort und weisen auf einen erfolgreichen Start des Laugungsprozesses hin (siehe Diagramme 1 und 2). Die Ergebnisse der ersten Probenahme des Kohlenstoffmaterials, das zum Filtern der Laugungslösung und zum Auffangen von Gold und Silber verwendet wird, legen nahe, dass der Prozess gut funktioniert. Darüber hinaus wurden 148 neue Proben aus der Feinfraktion des gesiebten Materials, das nicht mittels Haufenlaugung verarbeitet wird, entnommen; sie weisen mit Werten von durchschnittlich 2,1 g/t Au und 14,8 g/t Ag verbesserte Gold- und Silbergehalte auf. Die Feinfraktion wird zusammen mit zusätzlichem Material aus der Großprobe zur Prüfung von Gravitationsgewinnungsmethoden mit späterer Rührlaugung verwendet, wie dies in der von LTM durchgeführten Laugungsstudie vorgeschlagen wurde, da sie Potenzial für eine hohe Gold- und Silberausbeute haben (siehe Tabelle 2). LTM untersuchte das Feinfraktionsmaterial auch anhand einer metallischen Siebung, aus der hervorging, dass 12,4 bis 14,1 % des Goldes und 4,5 bis 5,3 % des Silbers im gröber gesiebten Material (+140 Mesh) verteilt sind. Dies deutet darauf hin, dass der Großteil des Goldes und Silbers feinkörnig ist, aber doch grobes und freies Gold vorhanden sind. Alle anderen Proben wurden zur Analyse mittels Brandprobe und ICP-Verfahren an das Labor von ALS in Hermosillo geschickt. Im Rahmen des robusten QA/QC-Protokolls des Unternehmens wurden Leer- und Standardproben in die Probencharge gegeben. Die analysierten Proben umfassen insgesamt 815,8 kg Feinfraktionsmaterial.

„Während die Verarbeitung der Großprobe fortgesetzt wird, belegen die ersten Ergebnisse das ausgezeichnete Potenzial von Pilar“, so CEO Brodie Sutherland. „Mit jedem weiteren Schritt erhalten wir eine genauere Darstellung der möglichen Gehalte und Gewinnungsraten bei Pilar, was uns zusätzliches Vertrauen für die Erschließung des Projekts gibt. Wir freuen uns darauf, über weitere Fortschritte zu berichten, während wir die Großprobe weiter auswerten und mehrere Gewinnungsmethoden vergleichen, um dieses Potenzial zu optimieren.“

Tafel 1. A. Haufenlaugungshalde der Großprobe. B. Prüfung der Lösung während der Laugung. C. Anfängliche Beladung der Laugungstanks mit Kohlenstoff.





Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse der metallischen Siebung des Feinfraktionsmaterials im Rahmen von zwei Tests. Die Daten wurden von dem unabhängigen, gemäß ISO zertifizierten Labor LTM aus Hermosillo (Mexiko) zur Verfügung gestellt. Bis zu 14,1 % des Goldes sind in der grobkörnigeren Siebgröße von +140 Mesh zu finden.

Probe-Nr. Au (g/t) Ag (g/t) Au-Verteilung (%) Ag-Verteilung (%) 332655 +140 Mesh 11,46 21,98 12,44 5,34 -140 Mesh 2,68 12,95 87,56 94,66 Berechneter Head-Gehalt 2,97 13,24 332656 +140 Mesh 8,05 15,27 14,07 4,47 -140 Mesh 1,42 9,40 85,93 95,53 Berechneter Head-Gehalt 1,60 9,56

Diagramm 1. Ergebnisse der Lösungsproben aus den ersten 53 Teststunden, die von dem unabhängigen und gemäß ISO zertifizierten Labor LTM aus Hermosillo (Mexiko) bereitgestellt wurden. Die Werte beziehen sich auf Gold (ppm oder g/t) und zeigen einen stetigen Konzentrationsanstieg von 0,7 ppm auf 3,5 ppm. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen und werden voraussichtlich im Laufe der Zeit leicht abnehmen.

Diagramm 2. Vergleich der Ergebnisse der Lösungsproben von SGS, LTM und internen Labors, die die gemeldeten Gehalte bestätigen. Alle zeigen eine starke Korrelation, wobei das interne Labor die konservativsten Ergebnisse meldete.

Zusammenfassung der diagnostischen Laugungsstudie

Die vollständigen Ergebnisse der diagnostischen Laugungsstudie können auf der Website des Unternehmens und in der Pressemeldung vom 29. März eingesehen werden. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Tabelle 2. Zusammenfassung der Ergebnisse der diagnostischen Edelmetall-Laugungsstudie, die von LTM durchgeführt wurde.

Probe Nr. Lage Gehalt der Erzprobe Gehalt des Gravitationskonzentrats Gesamtgewinnung mittels Gravitation und Zyanidlaugung unter ständigem Rühren Au (g/t) Ag (g/t) Au (g/t) Ag (g/t) Au (%) Ag (%) 494741 Main Zone (Oberfläche) 6,2 23 76,2 237 95 78 494743 Main Zone (Oberfläche) 8,2 68 117,0 1152 98 97 494745 Main Zone (Oberfläche) 2,7 9 35,6 82 97 90 494747 4-T (Oberfläche) 20,4 74 290,3 568 98 85 494749 Main Zone (Bohrkern) 24,9 9 231,1 53 99 73

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert.

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

29 m mit 0,7 g/t Au

35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

61,0 m mit 0,8 g/t Au

16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

13,0 m mit 9,6 g/t Au

9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 39,9 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Proben wurden zur Probenvorbereitung an ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und anschließend zur Analyse an die Einrichtung von ALS Laboratory in North Vancouver (Kanada) geschickt. Die Einrichtungen von ALS in Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsspektroskopieverfahren an 50 Gramm Nominalgewicht analysiert. Der Silbergehalt und die Werte anderer Elemente wurde mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit abschließendem ICP-Verfahren analysiert. Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert. Doppelproben werden an das Labor von LTM (Laboratorio Tecnológico de Metalurgia) in Hermosillo (Sonora> geschickt. Die Einrichtungen von LTM sind ein nach ISO 17025 und ISO 9001:2015 zertifiziertes Labor. Gold und Silber werden mittels Brandprobe mit abschließendem AA-Verfahren für Au an 30-g-Nominalgewicht und gravimetrischer Analyse für Ag analysiert. Andere Elemente werden mittels Königswasseraufschluss mit abschließendem ICP-Verfahren analysiert.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

