„E-Bikes sind immer weiter auf dem Vormarsch“

Seit einigen Jahren erlebt das Fahrrad wieder ein Revival und in vielen Großstädten wie Berlin ist zu beachten, dass umwelt- und gesundheitsbewusste Menschen vom Auto darauf umsteigen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass moderne Ausführungen mit praktischen Extras wie Elektromotoren ausgestattet sind, die zusätzlich den Fahrkomfort erhöhen und größtmögliche Flexibilität bieten. Wir haben uns mit Jürgen Schreiber vom Bike-Center Schreiber über aktuelle Entwicklungen, verschiedene Arten von E-Bikes und wichtige Auswahlkriterien gesprochen.





Bildquelle: Bike-Center Schreiber



Herr Schreiber! Sie sind Experte für Fahrräder aller Art und haben einen erfolgreichen Fahrradhandel in Erlangen aufgebaut. Was waren die wichtigsten Abschnitte Ihrer Unternehmensgeschichte?

Jürgen Schreiber: Das Bike-Center Schreiber ist aus einem traditionsreichen Fahrradgeschäft entstanden, das schon 1926 von meinem Großvater Konrad Schreiber gegründet wurde. Ich habe das Geschäft 2005 von meinem Vater Georg Schreiber übernommen und bin seit 2007 Geschäftsführer.

Unseren Laden gibt es also insgesamt schon seit über 90 Jahren. Und auch, wenn es in dieser langen Zeit viele technischen Entwicklungen gab, hat sich eine Sache in unserem Unternehmen nie geändert: Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit stehen unsere Kunden.

Auch heute noch beherzigen wir dabei einen wichtigen Rat von meinem Großvater: „Reden ist Silber – Zuhören ist Gold. Denn ein nachhaltiger Fahrradkauf kann nur dann gelingen, wenn der Verkäufer die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden voll und ganz versteht und ihn transparent berät.

Welche Modelle sind aktuell beliebter? Klassische Fahrräder oder E-Bikes?

Jürgen Schreiber: Wir stellen fest, dass sich die Verkaufszahlen aktuell stark zum E-Bike verlagern. Herkömmliche Fahrräder werden heute vor allem an Kinder und Jugendliche verkauft: Erwachsenen-Fahrräder werden von Athleten nachgefragt, die sich insgesamt nicht mit dem E-Bike identifizieren können. Oder von denen, die keine 3.000 Euro für ein E-Bike ausgeben wollen Auch hier gibt es aber alternative Modelle wie das Dienstradleasing, mit dem Einsparungen von bis zu 40 % gegenüber einem Kauf möglich sind.

Eine immer wichtigere Alternative zum Kauf eines E-Bike-Kaufs ist Leasing? Können Sie uns hierzu etwas erzählen?

Jürgen Schreiber: E-Bike Leasing ist eine kostengünstige Alternative zum Kauf eines E-Bikes. Das E-Bike wird über einen Zeitraum von normalerweise 36 Monaten in monatlichen Raten abbezahlt. Zusätzlich ist in dieser monatlichen Rate eine Versicherung enthalten. Die Leasingraten können bis zu 40 % günstiger sein als der Kaufpreis des E-Bikes.

Wie funktioniert das Leasing eines E-Bikes oder Fahrrades?

Jürgen Schreiber: Es werden 4 Parteien benötigt: Arbeitgeber, Leasinggesellschaft, Mitarbeiter (Nutzer des E-Bikes) und Fahrradhändler. Der Arbeitgeber sucht sich eine Leasinggesellschaft und schließt mit dieser einen Vertrag ab. Dies kann auch durch den Fahrradhändler vermittelt werden. Der Arbeitnehmer (Nutzer) sucht sich beim Händler sein Wunsch-E-Bike aus, teilt dem Händler seine Leasingdaten mit und kann es in der Regel innerhalb von 2 Tagen abholen.

Welche Vorteile bietet das Leasing im Vergleich zum Kauf eines E-Bikes oder Fahrrads?

Jürgen Schreiber: Der große Vorteil liegt in der bis zu 40-prozentigen Ersparnis gegenüber dem Kauf. Dies funktioniert durch ein "Steuersparmodell". Der Arbeitgeber least das Fahrzeug und überlässt es seinem Mitarbeiter zur Nutzung. Dadurch wird bereits die 19-prozentige Mehrwertsteuer gespart und die Leasingraten des Nutzers reduzieren nochmal die Steuer- und Sozialversicherungsabzüge auf der Gehaltsabrechnung. Durch dieses Steuersparmodell kann man insgesamt bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Kauf sparen. Bei vielen Leasinggesellschaften ist zudem eine Vollkaskoversicherung enthalten.

Welche Kosten sind mit dem E-Bike- oder Fahrrad-Leasing verbunden?

Jürgen Schreiber: Bei einem 3000,-Euro E-Bike liegt die monatliche Belastung bei ca. 55, Euro (abhängig von der Steuerklasse) inklusive einer Vollkaskoversicherung.

Kann ich das E-Bike oder Fahrrad nach Ablauf des Leasingvertrags behalten?

Jürgen Schreiber: Nach Vertragsende kann man das E-Bike einfach zurückgeben oder auch rauskaufen. Die Rauskaufsumme beträgt zwischen 15 – 20 % des Kaufpreises.

Bildquelle: Bike-Center Schreiber



Welche Versicherungen sind im Leasingvertrag enthalten?

Jürgen Schreiber: In den meisten Fällen ist in der Leasingrate eine Vollkaskoversicherung integriert, die Schutz bei Sturzschäden, Vandalismus, Diebstahl usw. bietet. Eine Besonderheit besteht bei der Leasinggesellschaft Eurorad. Hier gibt es ein 36-monatiges Sorglos-Paket, das zusätzlich auch den Verschleiß abdeckt, sodass während der Leasinglaufzeit keine weiteren Kosten auf den Nutzer zukommen.

Über das Bike-Center Schreiber

Das „Bike Center Schreiber“ ist durch die Erweiterung der Geschäftsfläche auf 2000m² ein Fahrradfachgeschäft der Superlative geworden, das - wie Jürgen Schreiber bemerkt „jetzt genau die richtige Größe hat: Wir sind groß genug, um allen Kunden das perfekte Fahrraderlebnis zu bieten, aber bodenständig genug, um weiterhin für jeden einzelnen der ideale Ansprechpartner zu sein. Eine Beratung kostet Zeit, aber diese Zeit wollen und werden wir uns für unsere Kundschaft immer nehmen!“