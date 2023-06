Dynamischer Wochenstart über 16000 Punkten löst Rallye aus

Nachdem in der Vorwoche der DAX bereits stark in die Woche starten konnte, tat er dies in dieser ebenso. Hier stand direkt zum Handelsstart ein Signal zur Diskussion, was sich an der Abwärtstrendlinie ergab und in der gestrigen Morgenanalyse vom 12.06.2023 mit dieser Grafik besprochen wurde:

Direkt zum Start übersprang der Index diese Trendlinie - es deutete sich in der Vorbörse ein wenig an:

Damit wurde Momentum in Richtung des oberen GAPs freigesetzt, welches aus Ende Mai noch im Chart zurückgeblieben war. Bis dahin gab es nur eine kleine Konsolidierung, welche wir im Livetrading wie folgt umsetzten:

Nach der Berührung der GAP-Kante auf der Oberseite konsolidierte der DAX noch einmal bis auf das Ausbruchsniveau, was um 16.020 Punkte skizziert werden kann. Es hielt dem Druck stand und damit konnte auch die 16.000 in den Feierabend gerettet werden - ein Schlusskurs außerhalb der Bandbreite der letzten Woche.

Diese Daten an der Börse Frankfurt sind aufgezeichnet worden und könnten auch heute wieder ein neues GAP formieren. Dazu komme ich gleich beim Blick auf die Wall Street:

Den "Montags-Effekt" der Stärke und die damit entstandene neue Kurslücke auf der Unterseite siehst Du hier sehr deutlich:

Was leiten wir darauf für den Dienstagshandel ab?

Blick zur Wall Street und dem starken Nasdaq

Es gab im Nasdaq am Freitag erst ein neues Jahreshoch, was aber direkt abverkauft wurde. Gestern skizzierte sich die Lage etwas anders. Mit einem eher verhaltenem Start konnte zunächst das Hoch im Nasdaq langsam angelaufen werden. Momentum entstand etwas später, dann aber richtig! So zeichnete sich eine neue Trendlinie ab, die für eine Zunahme vom Momentum spricht und mit weiteren Hochs einherging:

Dabei stieg auch die Stimmung weiter an. Das Sentiment über den Fear and Greed Index in den USA erreichte neue Verlaufshochs:

Ist dies bereits ein Indikator für einen Richtungswechsel am Markt? Darauf gehe ich gern im weiteren Verlauf des Handels heute ein und insbesondere im Nachgang der US-Daten zur Inflation um 14.30 Uhr.

Das nun deutliche Plus bei allen Indizes ist hier in der Übersicht aufgezeigt:

Wie starten wir mit diesen Voraussetzungen in den Tag?

Trading-Ideen und Termine am 13.06.2023

Das mittelfristige Bild im DAX hat das GAP auf der Oberseite und damit auch das Allzeithoch nun wieder deutlicher in den Fokus gerückt. Die letzte Woche kann daher als "Konsolidierung" angesehen werden.

Wir sahen mit Blick auf die Abwärtstrendlinie der letzten Wochen einen klaren Ausbruch:

Dieser setzt sich in der Vorbörse fort, da die US-Märkte, insbesondere der Nasdaq, sehr stark waren. Der Abstand zum Allzeithoch schmilzt damit auf rund ein Prozent ab:

Was steht an Terminen an?

Der Montag war noch ein ruhiger Handelstag, doch heute stehen sehr viele wichtige Daten im Kalender.

Wir starten mit den Verbraucherpreisen aus Deutschland und haben 11.00 Uhr den ZEW-Index aus Deutschland auf der Agenda.

Hauptaugenmerks sind die Verbraucherpreisdaten aus den USA, welche 14.30 Uhr gemeldet werden und das letzte Puzzlestück für die FED-Entscheidung morgen sein dürften.

Alle Daten mit Prognosen von heute sind hier als Übersicht verankert:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche an. Hierbei sind Oracle am Montag und Adobe am Donnerstag die wichtigsten Eckpunkte. Bei Oracle gab es trotz der Aktienkursnotierungen auf Allzeithoch noch einen positiven Schub durch die Daten:

Die ganze Übersicht ist hier für Dich zu sehen:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

