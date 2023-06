DAX - Warten auf US-Inflationsdaten

Damit nimmt der DAX Kurs auf die Marke von 16.200 Punkten und könnte das noch offene Gap bei 16.143 Punkten direkt überspringen. Im Fokus stehen dabei aber für den weiteren Kursverlauf die Inflationsdaten in den USA für Mai und der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch.

Die US-Inflationsdaten für Mai werden am heutigen Dienstag um 14:30 Uhr veröffentlicht. Diese dürften deutlichen Einfluss auf den US-Leitzinsentscheid haben. Investoren gehen weitgehend von einer Pause bei den Zinsanhebungen der US-Notenbank aus. Sollte es doch zu einer weiteren Leitzinserhöhung kommen, könnte dies zu einem Abverkauf an den Aktienmärkten führen. Um 11:00 Uhr werden in Deutschland am Vormittag noch die ZEW-Konjunkturerwartungen für Juni veröffentlicht.