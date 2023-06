Wirtschaft Exporte in nicht russische GUS-Staaten mehr als verdoppelt

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Seit dem Beginn des Ukrainekriegs ist ein starker Anstieg der deutschen Exporte in die nicht russischen GUS-Staaten (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) zu beobachten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, stiegen die Ausfuhren in diese Staaten um 1,5 Milliarden Euro gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorkriegsjahres 2021 (1,4 Milliarden Euro) und haben sich damit mehr als verdoppelt (+106,4 Prozent).



Insgesamt von Januar bis April 2023 Waren im Wert von 2,9 Milliarden Euro in die GUS-Staaten exportiert. Die Exporte in die Russische Föderation sanken dagegen von 8,4 Milliarden Euro in den ersten vier Monaten 2021 auf 3,5 Milliarden Euro in den ersten vier Monaten 2023. Das war ein Rückgang um 4,9 Milliarden Euro oder 58,3 Prozent.