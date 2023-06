Firmen, die mit KI in Verbindung gebracht werden, sind gerade bei Analysten und Investoren gleichermaßen beliebt. KI-Modelle sind sehr rechenintensiv und AMD bietet wie der Überflieger NVIDIA die spezialisierte Hardware an. Die Analysten von Morningstar gehen davon aus, dass AMD ebenso wie Nvidia langfristig vom KI-Boom profitieren wird. Experten prognostizieren, dass der Output an AMD-Chips für Rechenzentren über die nächsten fünf Jahre im Schnitt 30 Prozent pro Jahr wachsen sollte. Morningstar hat das Kursziel jüngst von 120 auf 130 USD angehoben. Seit dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 54,57 USD hat AMD bereits 135 Prozent auf gut 128 USD hinzugewinnen können. Damit ist der Chipproduzent mit einem erwarteten KGV 2023 in Höhe von 189,82 keine Okkasion mehr.

Ende November 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des AMD-Kurses ausgehend vom All Time High bei 164,46 USD. Damit war der Chiphersteller keine Ausnahme unter den Wachstumswerten. Sein vorläufiges Tief markierte der Kurs am 13. Oktober 2022 am Level von 54,57 USD. In der Spitze entspricht dies einem Kursverlust von knapp 67 Prozent. Ausgehend vom partiellen Tief bei 54,57 USD konnte im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte Juni 2023 wieder Boden in Höhe von 135 Prozent gutgemacht werden. Bis zur positiven Überraschung vonseiten des Mitbewerbers NVIDIA am 24. Mai kann der Sequenzverlauf bei AMD als „choppy“ charakterisiert werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wiesen beide Aktienkurse ein Gap nach oben aus. Dabei war der Gap bei NVIDIA mit 25 Prozent mehr als doppelt so groß wie jener bei AMD. Diese Aufwertung wird aktuell in Form einer Seitwärtskonsolidierung „verdaut“. Mit 128,43 USD ist das von Morningstar-Analysten postulierte Ziel bei 130 USD eigentlich erreicht und beträchtliches Umsatzwachstum bereits vorweggenommen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Aktienkurs von AMD bis in den Herbst 2023 in Summe seitwärts tendieren würde.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: