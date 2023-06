Chile: Auf dem Weg zu nachhaltigem Lithiumabbau für die Elektroauto-Revolution

Besonders die Elektroauto-Revolution und die Elektrifizierung des Transportssektors haben das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Fokus gerückt. Die chilenische Regierung plant, umweltschonendere Verfahren im Lithiumabbau zu fördern, um den EU-Anforderungen gerecht zu werden und nachhaltige Investitionen anzuziehen. Bisher stammte der Großteil des in China verarbeiteten Lithiums aus Australien, wobei die Energie für die Verarbeitung hauptsächlich aus fossilen Quellen stammt und die CO2-Bilanz der Batterien verschlechtert. Im Gegensatz dazu gibt es im Lithium-Dreieck zwischen Chile, Argentinien und Bolivien umweltfreundlichere Verfahren zur Lithiumgewinnung.

Chiles Lithiumproduktion: Herausforderungen und Chancen für nachhaltigen Abbau in trockenen Regionen

Chile, der zweitgrößte Lithiumproduzent weltweit, verfügt bereits über einen großen Vorteil in Bezug auf erneuerbare Energien, da mehr als zwei Drittel der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen stammen. Dies ermöglicht eine umweltschonendere Verarbeitung von Lithium und die Einhaltung strenger EU-Normen. Dennoch gibt es auch Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit herkömmlichen Abbaumethoden, bei denen große Mengen Wasser verdunsten und verloren gehen. Dies ist besonders problematisch in trockenen Regionen wie der Atacama-Wüste in Chile, wo Wasser bereits knapp ist. Die einheimische Bevölkerung betrachtet neue Lithiumminen daher kritisch, da sie mit der Landwirtschaft um das wertvolle Gut Wasser konkurrieren könnten.

Chile setzt auf umweltfreundliche Lithiumgewinnung mit dem DLE-Verfahren

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, hat die chilenische Regierung das sogenannte DLE-Verfahren (Direkte Lithiumextraktion) ins Spiel gebracht. Dabei wird die Lithiumsole nicht verdampft, sondern in Aufbereitungsanlagen gepumpt, wo das Lithium extrahiert wird. Die nicht mehr lithiumhaltige Sole wird anschließend wieder in die Grundwasserleiter eingeleitet. Dieses umweltfreundlichere Verfahren gewinnt in Chile zunehmend an Bedeutung, und einige Unternehmen wie CleanTech Lithium setzen bereits darauf.