KI-Aktienboom: Horror-Crash befürchtet! Die größte Blase seit dem Dotcom-Crash?

Einzelne KI-Aktien wie beispielsweise Nvidia legten sogar noch viel mehr zu. Die Aktie des Chipherstellers gewann allein seit Jahresbeginn mehr als 166 Prozent hinzu.





Einige Marktexperten warnen bereits vor einer Spekulationsblase. Peter Berezin vom kanadischen Analysehaus BCA Research sagte kürzlich dem Handelsblatt: "Meiner Meinung nach sind KI-Aktien in einer Blase. Diese Blase wird sich in den nächsten Monaten weiter aufblähen". Wann die Blase platzt sei jedoch unklar.

Ähnlich sieht dies auch Dowding von RBC Bluebay Asset Management. "Die Kursentwicklung von KI-Aktien war in den vergangenen Wochen blasenartig. Der Hype ist aber so groß, dass eine gegenteilige Meinung riskant erscheint", so der Experte im Gespräch mit dem Handelsblatt. Dennoch empfiehlt er, vorerst in KI-Aktien investiert zu bleiben, da Investoren sonst weitere Kursgewinne verpassen könnten.

"Es gibt eine signifikante Spekulation mit KI-Aktien", warnt auch Eric Johnston, Investmentstratege bei Cantor Fitzgerald. Hedgefonds hätten aufgrund des KI-Booms ihre Positionen in Tech-Aktien auf Mehrjahreshochs aufgestockt.

Auch Cam Harvey, Finanzprofessor an der Duke University und Partner beim Vermögensverwalter Research Affiliates, warnt vor einer Blasenbildung bei KI-Aktien. Gegenüber Bloomberg sagte er: "Es kann sehr schnell nach oben und sehr schnell nach unten gehen. Das ist nicht nur Geschwätz. Wenn man sich die Geschichte von gehypeten Aktien anschaut, dann passiert genau das immer wieder."

Tatsächlich ist auch noch völlig unklar, welches KI-Unternehmen am Ende als Gewinner hervorgehen wird. Ähnlich war es beim Internet-Boom um die Jahrtausendwende: Yahoo galt als führende Suchmaschine, doch am Ende setzte sich Google durch. Auch bei Mobiltelefonen galt Nokia lange als führend, am Ende setzten sich jedoch andere Unternehmen wie Samsung und Apple durch.

Jens Ehrhardt, Fondsmanager bei DJE, sieht die jüngsten Zinserhöhungen der Notenbanken als Vorboten eines Bärenmarktes. Aufgrund ihrer hohen Bewertung dürften dabei vor allem KI-Aktien unter einer Phase länger fallender Kurse leiden, so der Experte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion