Sienna bringt Übernahme des Lithiumprojekts Silver Peak South im Clayton Valley in Nevada zum Abschluss

13. Juni 2023 / IRW-Press / - Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Übernahme des Lithiumprojekts Silver Peak South („SPSLP“) im Clayton Valley in Nevada gemäß den Konditionen der am 14. Dezember 2022 angekündigten Optionsvereinbarung abgeschlossen hat. Das SPSLP birgt beste Chancen für Lithiumvorkommen und erstreckt sich über eine durchgehende Konzessionsfläche von rund 1750 Acres. Das SPSLP grenzt unmittelbar an das ebenfalls von Sienna explorierte Lithiumprojekt Blue Clay, wodurch ein rund 4.700 Acres großes zusammenhängendes Konzessionsgebiet entsteht.

Lageplan Clayton Valley

Jason Gigliotti, der President von Sienna Resources Inc., erklärt: „Wir freuen uns, die Übernahme abschließen zu können und richten unser Augenmerk nun auf ein Bohrprogramm im Clayton Valley, mit dem wir in Kürze beginnen werden. Sienna ist im Clayton Valley in Nevada im Besitz großer Konzessionsflächen. Im Clayton Valley befindet sich auch das derzeit einzige produktive Lithiumbergwerk in Nordamerika. Für das restliche Jahr 2023 sind wir sehr optimistisch gestimmt und rechnen mit einem regen Newsflow.“

Kürzlich hat das Bureau of Land Management (BLM) Sienna die Genehmigung erteilt, bis zu 4 weitere Bohrlöcher beim zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley in Nevada durchzuführen (siehe Karte). Am 25. März 2022 gab Sienna eine neue Lithiumentdeckung beim Lithiumprojekt Blue Clay bekannt. Es wurden Lithiumwerte von bis zu 1.230 ppm Li vorgefunden. Das Lithiumprojekt Blue Clay besteht aus 150 zusammenhängenden Schürfrechten mit einer Größe von insgesamt etwa 2.950 Acres, die äußerst vielversprechend für Lithium direkt im Herzen des Clayton Valley in Nevada sind, das zurzeit die einzige produzierende Lithiumregion in Nordamerika ist.

Sienna möchte bekannt geben, dass mit der Firma CEO.CA Technologies Ltd. („CEO.CA“) eine Dienstleistungsvereinbarung (die „Vereinbarung“) für die Erbringung von Werbemaßnahmen (die „Leistungen“) über eine Vertragsdauer von sechs (6) Monaten unterzeichnet wurde, die am 1. Juni 2023 in Kraft tritt und ein Gesamthonorar in Höhe von 52.500 Dollar beinhaltet.