Gold seitwärts

Übernahme Viessmann durch Carrier

Handelsblatt: Catiana Krapp und Anja Müller, Handelsblatt: „Carrier ist aber hoch verschuldet. Um die Übernahme stemmen zu können, müssen Sie einen Kredit von rund acht Milliarden Euro aufnehmen“. David Gitlin, Carrier: „Und sobald die Übernahme abgeschlossen ist, wird das Klimalösungsgeschäft von Viessmann unser größter Wachstumsbereich sein“. Max Viessmann: „Für uns als Familienunternehmer ist es wichtig, dass es eine gewisse Planbarkeit und Zuverlässigkeit gibt. Und diese stellt die Regierung nun her“.

Zusammenfassung: Die hochverschuldete Carrier wird saniert, die Milliarden sind geflossen, die Regierung stellt mit dem GEG die Planbarkeit her und die Bevölkerung bezahlt die Geschäftsklimarettung bei Carrier und den beteiligten Banken mit dem erzwungenen Einbau von Wärmepumpen.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 58.349 Euro/kg, Vortag 58.553 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.