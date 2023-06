Zendure präsentiert innovative Solarstromlösungen auf der Intersolar Europe in München

Unser revolutionäres Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für unser tägliches Leben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Zendure.com und folgen Sie Zendure auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.

ÜBER ZENDURE Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Startups mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, und der Greater Bay Area, China, Japan und Deutschland. Unser Ziel ist es, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte auf der ganzen Welt bereitzustellen, indem wir die neueste EnergyTech bekannt machen.

„Wir freuen uns, unsere Produkte und Visionen auf der Intersolar in München präsentieren zu können", sagte Bryan Liu, CEO und Gründer von Zendure: „Wir setzen uns für innovative, zuverlässige und erschwingliche nachhaltige Energielösungen ein." Außerdem forderte er Einzelpersonen und Unternehmen auf, sich ein Energiebewusstsein zuzulegen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, um das volle Potenzial einer grüneren Welt zu erschließen.

Zendure SuperBase V verfügt über branchenführende Semi-Solid-State-Batterien mit höherer Energiedichte und überragender Schadensresistenz. Mit anpassbaren Leistungsoptionen von 6,4 kWh bis 64 kWh kann das System einen typischen Haushalt für eine Woche oder mehr mit Strom versorgen. Darüber hinaus ist es das erste und einzige System, das Dual-Spannung (120 V/240 V) von einer einzigen Basiseinheit bereitstellt, was das gleichzeitige Laden von kleinen und großen Haushaltsgeräten vereinfacht.

Der SolarFlow PV-Hub verfügt über eine Leistung von 800 W, ein intelligentes Batteriemanagementsystem und LFP-Batterien, die tagsüber Energie speichern. Jede einzelne Batterie hat eine Kapazität von 960 Wh und kann drahtlos mit bis zu vier Batterien verbunden werden, was die maximale Kapazität auf 3840 Wh erhöht.

Zendure präsentiert seine neuesten Innovationen am Stand B0.336 auf der Intersolar Europe. Zu den vorgestellten Produkten gehören SolarFlow, ein Plug-and-Play-Speichersystem, das für die Nutzung von Solarenergie auf Balkonen konzipiert ist, und SuperBase V, das erste modulare, tragbare Kraftwerk mit Semi-Solid-State-Batterien für sicherere und sauberere Lösungen.

BERLIN, 13. Juni 2023 /PRNewswire/-- Zendure, das am schnellsten wachsende Tech-Startup-Unternehmen für saubere Energie, präsentiert seine neuesten tragbaren Solarstromlösungen auf der Intersolar Europe in München, der weltweit führenden Veranstaltung der Solarindustrie, vom 14. bis 16. Juni 2023.

Zendure präsentiert innovative Solarstromlösungen auf der Intersolar Europe in München

