Wells Fargo: Märkte "zu selbstgefällig" vor Fed-Zinsentscheid

Laut Paul Christopher von Wells Fargo bestehe die Gefahr, dass sich der Markt drehen und Aktien auf Talfahrt gehen könnten. "Die Märkte haben versucht, sich selbst davon zu überzeugen, dass die Zinsen sinken werden, dass die Fed und die Zentralbanken in der ganzen Welt die Zinsen nicht so stark anheben werden, wie sie es getan haben", so Christopher gegenüber CNBC.

Und weiter: "Selbst wenn die Fed in der nächsten Woche die Zinsen nicht erhöht, glauben wir nicht, dass diese Pause lange anhalten werde – die Inflation ist einfach zu hartnäckig." Der Stratege geht nicht davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken werde und wies auf eine Reihe von anhaltenden Problemen in der US-Wirtschaft hin: Demnach nehme die Kreditaufnahme in Notlagen zu, die Lagerbestände seien in einigen Segmenten immer noch zu hoch, und der Gewinnrückgang sei in den meisten zyklisch orientierten Sektoren noch nicht vollständig eingepreist.