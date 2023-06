An der Wall Street dominiert vor den heutigen Daten zur Inflation in den USA die pure Gier, man hat FOMO (fear of missing out) - dennoch stieg gestern das Volatilitätsbarometer VIX stark an. Warum? Wahrscheinlich ist, dass der Anstieg des VIX ein Anzeichen dafür ist, dass mehr Player am Markt sich absichern wollen, weil sie bereits stark investiert sind. Dazu kommt, dass nach den Daten zur Inflation (heute) und der Fed-Entscheidung (morgen) am Freitag der große Verfall ansteht. Da derzeit die Gier groß ist, sind es auch die Volumina an Call-Optionen - die Market Maker haben sich selbst mit Long-Positionen abgesichert und damit zum Anstieg der Märkte maßgeblich beigetragen. Richtung Ende der Handelswoche dürften die Market Maker aufgrund des Verfalls diese Long-Positionen aber wieder auflösen, sodass eine Korrektur dann sehr wahrscheinlich ist. Wie reagieren die Märkte heute auf die frischen Daten zur Inflation?

Hinweise aus Video:

