Kupfer gilt als das „Energiewendemetall“ schlechthin. Um die Nachfrage decken zu können, richten Bergbauunternehmen und Politik ihren Blick verstärkt nach Afrika. In Sambia haben sogar Bill Gates und Jeff Bezos bereits in eine Kupfermine investiert.

Meldungen wie jene des kanadischen Kupferexplorers Deep-South Resources Inc. (TSX-V: DSM; Frankfurt: DSD; WKN: A2DGWF; ISIN CA24378W1032) könnten in Zukunft häufiger über den Ticker laufen. Das Unternehmen vermeldete erste Ergebnisse der Bodenprobenahme auf dem Projekt Luanshya West in Sambia.

Gesucht wurde nach Kupfer und Kobalt – zwei Metalle, die aufgrund der globalen Bemühungen zur CO2-Reduktion als dauerhaft knapp gelten. Die Ergebnisse der Proben bezeichnete Deep South CEO Pierre Léveillé als „ermutigend“ – im Explorerjargon eine Chiffre für „mehr als erhofft“.

Die höchsten Kupfergehalte in den Proben beliefen sich auf 247 bis 332 ppm, die höchsten Kobaltgehalte auf 151 bis 282 ppm. Die Ergebnisse lassen sich laut den Geologen des Unternehmens „gut mit Bodenanomalien in der Nähe verschiedener Erzzonen in aktuellen und ehemals produzierenden Kupferminen in Sambia vergleichen“.

DR Kongo löst Peru als Nr. 2 auf dem Kupfermarkt ab

Wie groß die Vorkommen genau sind, müssen weitere Untersuchungen und Bohrungen aufklären. Das gut 54 km2 große Projekt steht jedoch bereits in der Frühphase seiner Exploration für einen neuen Trend im Bergbau: Afrika gewinnt an Bedeutung und zieht immer mehr Unternehmen aus der Branche an.

Die Gewichte auf dem Kupfermarkt verschieben sich – und zwar in Richtung Afrika. Lange galt Peru als zweitgrößter Exporteur hinter Chile. Dies hat sich im vergangenen Jahr geändert: Die DR Kongo hat den Andenstaat überholt.

Die Entwicklung kam nicht überraschend: Die Produktion im Kongo wächst seit Jahren dynamisch und konnte allein seit 2018 auf 2,4 Mio. t verdoppelt werden. In Peru dagegen sanken die Exporte im selben Zeitraum von 2,5 Mio. t auf 2,2 Mio. t.

Afrika erwacht aus einem bergbautechnischen Dornröschenschlaf. Rund um das Rote Meer wird der Arabisch-Nubische Schild exploriert. Dort lagern große und noch weitreichend unerforschte Kupfer-, Gold-, Blei- und Zinkvorkommen. In Westafrika untersuchen Geologen im Auftrag zahlreicher Explorer den Birimian-Gürtel, der große Goldlagerstätten beherbergt.