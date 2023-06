RevLifter führt die Intelligent Offers Platform ein, um dem Rätselraten bei eCommerce-Werbeaktionen ein Ende zu bereiten

Ein Hauptziel der neuen Plattform ist es, das Rätselraten durch eine Vielzahl von Daten und Informationen aus den Werbeaktivitäten der Einzelhändler zu beseitigen. Dies umfasst:

Segmentierung: Richten Sie verschiedene Angebote an bestimmte Zielgruppen, um herauszufinden, welche Anreize zu mehr Umsatz, weniger Kaufabbrüchen und anderen gewünschten Ergebnissen führen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 wird RevLifter von Marken wie ASOS, John Lewis, New Balance und AT&T genutzt, um breit angelegte Nullachtfünfzehn-Werbeaktionen gegen personalisierte Angebote auszutauschen. Das Unternehmen steht an der Spitze der Bewegung für personalisierte Angebote, die nach Prognose der Boston Consulting Group dem Einzelhandel zusätzliche 70 Milliarden US-Dollar pro Jahr einbringen wird.

Simon Bird, Mitbegründer und CEO von RevLifter, kommentiert: „Einzelhändler verfügen bereits jetzt über alle First Party Data, die sie für eine Personalisierung in Echtzeit benötigen." Die Intelligent Offers Platform wird den wahren Wert dieser Daten freisetzen, indem sie deren Echtzeitsignale aufgreift und diese nutzt, um einen wesentlich selektiveren Ansatz hinsichtlich der Art und Weise und des Zeitpunkts der Nutzung ihrer Angebote zu ermöglichen.

„In einer Zeit, in der steigende Kosten es schwierig machen, Rabatte zu rechtfertigen, können Einzelhändler unsere Plattform nutzen, um die Wahrnehmung ihrer Marken und ihre Margen zu schützen und sicherzustellen, dass jedes Angebot, jede Empfehlung und jede Nachricht ein profitables Ergebnis erzielen."

Die Intelligent Offers Platform ist über eine Reihe von gestaffelten Plänen verfügbar und kann durch eine einfache Tag-basierte Methode schnell implementiert werden. Außerdem lässt sie sich direkt mit den gängigsten eCommerce-Plattformen und -Technologien, einschließlich Shopify, Adobe Commerce/Magento, WooCommerce, BigCommerce und OpenCart, implementieren.

Informationen zu RevLifter

Von seinem Londoner Hauptsitz aus führt RevLifter seine Mission aus, jeden Deal intelligent zu machen. Die Technologie des Unternehmens wird von führenden E-Commerce-Unternehmen in allen Branchen eingesetzt, um ihre Ziele durch personalisierte Anreize zu erreichen, die über den gesamten Weg durch das E-Commerce-Erlebnis angeboten werden.

RevLifter personalisiert 18 Millionen Warenkörbe täglich und hat in nur fünf Jahren mehr als 30 Auszeichnungen erhalten, darunter die Auszeichnung „Best Use of Personalization" bei den eCommerce Awards 2022. Weitere Informationen finden Sie unter www.revlifter.com und folgen Sie RevLifter auf Linkedin.

