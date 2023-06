Exporte in GUS-Staaten (ohne Russland) von Januar bis April 2023 gegenüber Januar bis April 2021 stark gestiegen

WIESBADEN (ots) - * Exporte in die GUS-Staaten (ohne Russland) steigen um 1,5

Milliarden Euro, Exporte nach Russland sinken gleichzeitig um 4,9 Milliarden

Euro



* Kraftfahrzeugexporte in die GUS-Staaten haben sich verfünffacht, auch die

Exporte von Maschinen und chemischen Erzeugnissen sind deutlich gestiegen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ist ein starker Anstiegder deutschen Exporte in die GUS-Staaten (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten,hier: ohne Russland) zu beobachten. So wurden von Januar bis April 2023 Waren imWert von 2,9 Milliarden Euro in die GUS-Staaten exportiert. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen die Exporte in diese Staaten damit um 1,5Milliarden Euro gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorkriegsjahres 2021 (1,4Milliarden Euro), sie haben sich also mehr als verdoppelt (+106,4 %). DieExporte in die Russische Föderation sanken dagegen von 8,4 Milliarden Euro inden ersten vier Monaten 2021 auf 3,5 Milliarden Euro in den ersten vier Monaten2023. Das war ein Rückgang um 4,9 Milliarden Euro oder 58,3 %. Der Exportanstiegin die GUS-Staaten machte damit weniger als ein Drittel des Exportrückgangs nachRussland aus.Die meisten deutschen Warenexporte in die GUS-Staaten gingen von Januar bisApril 2023 nach Kasachstan (1,1 Milliarden Euro). Die Exporte nach Kasachstanwaren damit um 0,7 Milliarden Euro höher als in den ersten vier Monaten desJahres 2021 (0,4 Milliarden Euro). In der Rangfolge der wichtigstenEmpfängerstaaten deutscher Waren belegte Kasachstan Rang 51 (Januar bis April2021: Rang 62). Auch die Exporte nach Belarus und Usbekistan nahmen von 440Millionen Euro auf 617 Millionen Euro beziehungsweise von 176 Millionen Euro auf315 Millionen Euro zu. Kirgisistan verzeichnete eine Exportsteigerung von 15Millionen Euro auf 230 Millionen Euro.Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile wichtigste Exportgüter in die GUS-StaatenAus Deutschland in die GUS-Staaten exportiert wurden von Januar bis April 2023hauptsächlich Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile im Wert von 865 MillionenEuro (Januar bis April 2021: 167 Millionen Euro), damit hat sich der Exportdieser Güter gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2021 mehr alsverfünffacht (+418,7 %). Weitere wichtige Exportgüter in die GUS-Staaten warenMaschinen für 597 Millionen Euro (Januar bis April 2021: 397 Millionen Euro) undchemische Erzeugnisse für 282 Millionen Euro (Januar bis April 2021: 147Millionen Euro).Außenhandel mit der Russischen Föderation weiter auf niedrigem Niveau